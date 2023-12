Jonge musicalacteur Jerome (11) speelt mee in prestigieuze Britse tv-serie

Niet iedereen stapt met veel enthousiasme een podium of een set op, maar voor sommige mensen gaat dat vanzelf. Jerome uit Kortemark is zo iemand. Hij krijgt energie zodra de spotlights oplichten. Volgend jaar te zien in een musical in Lichtervelde, nu al op… de Britse tv.

Jerome De Burghgraeve is 11 en zit momenteel in het zesde leerjaar van de Kreke. Maar zijn ware passie speelt zich af op het podium. Op woensdagnamiddag volgt hij musical in cultuurhuis De Keizer in Lichtervelde. “Zingen en acteren doe ik het liefst”, vertelt Jerome. “Maar eigenlijk vind ik alles aan musical leuk.”

Daarom deed hij ook auditie voor de musicalproductie van het cultuurhuis en mag hij nu ook elke zondagochtend nog eens gaan repeteren. Vorige keer had Jerome al een rolletje in Oosterse nachten van Podium C en voor IJsmagie, de productie die in het voorjaar van 2024 in Lichtervelde te zien zal zijn, heeft Jerome zelfs een grote rol te pakken. “Ik speel de beste vriend van het hoofdpersonage”, vertelt hij blij. “Er is best veel tekst om te onthouden en ik mag veel zingen!”

Voor een ander project kreeg Jerome geen tekst, maar zal hij begin 2024 wel in een bioscoopzaal te zien zijn. Op het Filmfestival van Oostende dan nog. Hij mocht figureren in een Britse serie van de Vlaamse regisseur Bas Vos, die z’n strepen al verdiende met onder meer Wat Als? en Safety First. De televisiereeks, The couple next door, is evenwel van een ander kaliber dan die comedyklassiekers. De dramareeks werd gedraaid in opdracht van Channel 4 en zit met topacteurs in de cast die eerder al te zien waren in Poldark, Outlander of de Harry Potter-films. Een deel van de reeks werd in Antwerpen gedraaid en daar was Jerome dus bij.

“Ik ben ingeschreven op een website waar je je kandidaat kan stellen voor rollen en opdrachten als figurant”, vertelt hij. “Zo heb ik al mogen meespelen in twee reclamespots.”

Op datzelfde platform verscheen de oproep voor de tv-reeks en dat zag Jerome ook wel zitten. Voor zijn tv-debuut hoefde hij trouwens geen verre fantasiewereld op te zoeken, want hij mocht – op een vrije dag dan nog – weer naar school! “We moesten een uniform aandoen van een deftige Britse school”, beschrijft Jerome. “En dan waren er verschillende scènes: op een speelplaats, even voetballen, wat heen en weer lopen,…” Geen grote stunts of straffe actiescènes, maar wel een indrukwekkende belevenis.

Filmfestival Oostende

Het resultaat is al te zien op de Britse zender Channel 4 en zal ook te bewonderen zijn in Canada en de VS. De eerste twee afleveringen worden begin 2024 vertoond op het filmfestival van Oostende. Of de serie ook op een Vlaamse zender te zien zal zijn, is nog wat afwachten. Maar zelf kijken is voor Jerome niet zo belangrijk. “Ik heb eigenlijk geen flauw idee waar de serie over gaat”, bekent hij. Maar als het even mee zit, wil hij later zeker meedoen in een film!