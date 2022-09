Jeugdraad van Rollegem-kapelle organiseert openluchtbioscoop

De gemeentelijke jeugdraad organiseert op zaterdag 24 september een openluchtbioscoop in de schuur van ’t Capellehof in Rollegem-Kapelle. Op het programma staan drie filmklassiekers voor evenveel verschillende leeftijden.

De gemeentelijke jeugdraad probeert ieder jaar uit te pakken met een speciale activiteit voor kinderen of jongeren. In het verleden werd al eens een hindernissenparcours uitgetekend en een quiz georganiseerd. “Dit jaar pakken we uit met iets nieuws. We kiezen voor een openluchtcinema”, aldus Isabelle Wittevrongel, secretaris van de jeugdraad. De organisatoren kiezen voor een speciale locatie. Aanstaande zaterdag 24 september wordt de schuur van ’t Capellehof in Rollegem-Kapelle omgetoverd tot een openluchtbioscoop. Met een zakje chips of een pot popcorn in de hand kan je er genieten van een echte filmklassieker. Voor de allerkleinsten is er vanaf 14.30 uur de film Encanto. 12- tot 16-jarigen zijn welkom om 19 uur voor Back to the Future. Om 22 uur wordt de filmklassieker Forrest Gump vertoond. Inkomprijs bedraagt 2 euro per kind. Kinderen krijgen een gratis drankje of popcorn. Inschrijven vooraf is niet nodig. “Ook ouders zijn natuurlijk welkom. Zij moeten niet betalen en kunnen genieten op een zomerterras van een hapje en een drankje.” Vanaf 19 uur zijn er ook partysnacks te verkrijgen. “Voor de laatavondvoorstelling vragen we wel dat aanwezigen zelf een stoeltje meebrengen.”

Wat leeft bij jongeren?

Ondertussen draait de Ledegemse jeugdraad op volle toeren. Naast voorzitter Thijs Lecompte, secretaris Isabelle Wittevrongel en schepen van jeugd Sybille Geldhof (CD&V/VD) bestaat de jeugdraad uit 22 leden afkomstig uit verschillende plaatselijke jeugdverenigingen. Zo vaardigen Chiro Nele, KSA Sint-Elooi, Chiro Miengelienge, KLJ Ledegem, jeugdhuis Den Traveir, jeugdhuis Chaplin en de speelpleinwerkingen een vrijwilliger of vrijwilligers af. Daarnaast zetelen er ook vier vertegenwoordigers van de scholengemeenschap en een onafhankelijke vrijwilliger in de adviesraad. “Met de jeugdraad liggen we wakker van wat er leeft bij kinderen, jongeren en jeugdwerk. Dit jaar hebben we al gezorgd voor de verdere invulling van het speelplein in de Amberlaan. Daar kwam in het voorjaar een speelberg met glijbaan en een pannavoetbalkooi bij.” Ondertussen is men binnen de jeugdraad volop bezig met nieuwe projecten. Zo komt er binnenkort verandering op het grasplein aan de Oostlaan en de Hemelhoek. “Na een buurtbevraging komt er daar midden oktober een nieuw klimtoestel en een ontmoetingsplek voor kinderen en buurtbewoners.” (BF)