Jan Verheyen en Lien Willaert verfilmen samen boek van Nicci French, met Louis Talpe in hoofdrol

Regiekoppel Jan Verheyen en Lien Willaert uit Ruddervoorde slaan voor de derde keer de handen in elkaar en starten vandaag met de opnames van ‘Het Geheugenspel’.

De twintigste bioscoopfilm van Jan Verheyen wordt een specialleke. ‘Het Geheugenspel’ is een bewerking van het boek ‘The Memory Game’ van Nicci French. Van de debuutroman uit 1996 werden in Vlaanderen en Nederland meer dan 350.000 exemplaren van verkocht. Het gaat dan ook om de eerste Vlaams-Nederlandse verfilming ervan.

Jan doet het overigens niet alleen, maar samen met zijn vrouw Lien WWillaert. Voor het regiekoppel is het de derde keer op korte tijd dat ze de handen in elkaar slaan. Eerder al draaiden ze samen ‘Red Sandra’ en werkten ze samen met hun dochter voor ‘Bittersweet Sixteen’.

Het verhaal draait rond de ontdekking van een lijk in de tuin van het landhuis van de familie Deridder. Het blijkt om Nathalie te gaan, de destijds pas 16-jarige dochter, die een kwarteeuw geleden verdween. De lugubere vondst maakt een einde aan jarenlange onzekerheid, maar brengt ook een lang verborgen misdaad aan het licht. Wanneer familiegeheimen worden opgerakeld, wordt het heden overschaduwd door het verleden en zal niets meer hetzelfde zijn.

Louis Talpe heeft net de opnames voor het tweede seizoen van ‘Onder vuur’ achter de rug. © VRT

Voor deze Vlaams-Nederlandse film kan het koppel rekenen op een Vlaamse ensemblecast met onder meer Louis Talpe, Gert Winckelmans, Vic de Wachter, Gilda de Bal, Lynn van Royen en Peter Thyssen.

De Nederlandse hoofdrol is weggelegd voor Anna Drijver, de politie-agente uit Undercover. Daarnaast zien we nog Nederlanders opduiken, zoals Maarten Heijmans (Emmy-winnaar voor ‘Ramses’), Martijn Hillenius (Flikken Maastricht) en Meral Polat (De Luizenmoeder). Ook Marilou Mermans en jong geweld Ella Van Remortel, Willem Herbots (‘Ritueel’), Zion Luts (‘Bittersweet sixteen’), Helder Onkelinx en Maïmouna Badjie zullen in de film te zien zijn.

Het Geheugenspel zou midden 2023 in de bioscoop verschijnen.