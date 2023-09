IPO-studenten Howest verwerken oude merchandise van Film Fest Gent tot nieuwe producten

Film Fest Gent werkt dit jaar samen met de opleiding Productontwikkeling van Howest om de merchandising van het festival te voorzien. In september vorig jaar werden 90 studenten betrokken in een project waarbij ze voorstellen konden doen om de overschot aan merchandising van vorige jaren te verwerken in een nieuw product voor het komende jaar.

In november vorig jaar werden er vier winnende projecten verkozen die op woensdag 20 september om 16:00 officieel werd geopend in de Speldenstraat 1 te Gent. De expo is er te bezoeken in de laatste twee weekends van september en de eerste twee van oktober op hetzelfde adres. Daarna zullen de producten verkocht worden in de pop-upstore tijdens het filmfestival dat loopt van 10 tot 21 oktober.

Een van de tentoongestelde projecten is de ‘Master Gardener Pot’ van studenten August Verstraete, Victor Verheyden, June Reynaert, Sara Verleyen. Het is een bloempot, gemaakt uit pvc-doeken, die gebruikt kan worden in cafés en restaurants. Er is ook een flap voorzien waarin een menukaart of bierviltjes kunnen worden gestopt.