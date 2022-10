Impore zamelt geld in voor goede doel met filmreportage

Op vrijdag 21 oktober kunnen geïnteresseerden vanaf 19.30 uur terecht in de Sint-Pieterskerk om de filmreportage Rwanda Impore vzw te bekijken. Iris Poignie, die de Tieltse afdeling heeft opgericht, en Luk Cannoodt, oom van Iris en de bezieler achter de vzw, hopen veel mensen te mogen verwelkomen.

“De organisatie is in handen van de Pastorale Eenheid Sint-Jacob Tielt-Pittem. In het kader van oktobermaand-missiemaand organiseren ze een infoavond rondom een project in het zuiden. Daarbij werd Impore dit jaar door de pastorale eenheid opgenomen”, vertelt Iris Poignie. “Impore staat voor Improving Maternal and Pediatric Outcome: the Rwandan Experience”, verklaart oprichter Luk Cannoodt. “Wij hebben als doel het verbeteren van de levenskansen en de kwaliteit van leven van sommige van de meest kwetsbare families en jonge kinderen in Rwanda. Denk hierbij onder meer aan duurzame projecten inzake moeder- en kindzorg, kinderopvang, basisonderwijs…”

De connectie met Rwanda is gegroeid in het Leuvense. “Nadat ik Claudine Mukeshimana leerde kennen, begonnen we samen te werken rondom het Noord-Zuidgebeuren. Doordat Claudine haar roots wilde opzoeken en de levenskansen van de Rwandezen wilde verbeteren, terwijl ik met de knowhow van gezondheidszorg overweg kon, besloten we Impore op te richten om samen te focussen op de vele noden.”

De Tieltse afdeling is in handen van Iris Poignie, Karlien Danneels en Hein Samyn.

Plaatselijke afdeling

“Het contact met Luk zorgde ervoor dat de interesse om Rwanda te bezoeken werd aangewakkerd. In 2019 ben ik samen met mijn dochter Astrid, Karlien en enkele vrienden voor 14 dagen naar daar vertrokken.”

“Ook vanuit mijn beroep als vroedvrouw ben ik betrokken bij dezelfde doelstelling van mijn oom. Daarom heb ik besloten om een plaatselijke afdeling van de vzw op te richten samen met Karlien en Hein.”

De afdeling Impore zal op vrijdag 21 oktober de filmreportage, die werd gemaakt door Karlien, tonen. “We zullen onze reis in 2019 waarbij we kennismaken met de vele projecten van Luk en Claudine tonen aan het publiek. Daarnaast zal ook Luk aanwezig zijn om de film toe te lichten met de huidige stand van zaken van de projecten en de toekomstige noden. Het doel van deze avond is dan ook concreet om de opbrengst integraal aan Luk te schenken. Er zal gelegenheid zijn om na te kaarten bij een glas wijn, bier of frisdrank. Er is een stand om Rwandese koffie aan te kopen, koeken, schorten… Personen die dit project willen steunen kunnen ook een gift doen. Die worden door Luk ter plaatse aangewend. Samenwerken met Noord-Zuid blijft de moeite waard.” (KeMa)