IMDb van Vlaanderen, databank met alle Vlaamse films en series ooit gemaakt, is één jaar oud: “We zitten nog boordevol nieuwe ideeën”

Ooit was VFDb een geniaal plan om gratis filmtickets te scoren. Vorig jaar werd die fictie werkelijkheid, en sindsdien groeide de Vlaamse Film Database (VFDb) uit tot een allesomvattende databank van Vlaamse films, series en acteurs. VFDb is het Vlaamse antwoord van de broers Igor (37) en Dwight (31) Delameilleure op de Internet Movie Database (IMDb) van Amazon.

De website VFDb is een online databank, geïnspireerd op IMDb. Voor de broers Igor en Dwight Delameilleure was de internationaal gerenommeerde filmwebsite niet meer dan dat: inspiratie. Want zij laten de internationale filmwereld links liggen, en focussen zich uitsluitend op Vlaamse films en series. “Een jaar geleden gingen we online met een 80-tal Vlaamse films en series in onze databank. Inmiddels staat de teller al op 589, het streefdoel is om eind dit jaar de kaap van de 1.000 te ronden”, steekt Dwight van wal.

Laatste filmnieuwtjes

“Maar eigenlijk zijn we al twee jaar bezig. Het eerste jaar waren we vooral bezig om onze databank te vullen met gegevens. Pas in januari 2021 gingen we online en nu zijn we nog volop bezig met het toevoegen van data. We willen een zo volledig mogelijk overzicht bieden van alle Vlaamse films en series die ooit gemaakt zijn. Daarbij horen foto’s, trailers en informatie. Elke acteur heeft een eigen profiel met een fotopagina en een overzicht van alle producties waarin hij of zij meespeelt. Ook soaps, telenovelles en kortfilms komen aan bod. We brengen de laatste filmnieuwtjes en wanneer Charlotte Timmers trending is, dan spelen we daar graag op in en koppelen we dat aan onze sociale media. Ook onze quizzen van ‘W817’, ‘De Kampioenen’ of ‘Grond’ doen het goed. Ze zorgen er mee voor dat VFDb een platform is, waarop je een tijdje gezellig kan vertoeven.”

Stilaan vinden de Vlaamse filmliefhebbers de weg naar de Vlaamse Film Database. Dat merken beide broers aan de stijgende bezoekersaantallen. “In december telden we 12.000 unieke bezoekers. Dat zorgt bij ons voor enthousiasme, maar tegelijk brengt het ook een portie gezonde stress met zich mee. Want we willen een goede website, die goed marcheert. We staan er voor 100 procent achter en zijn er bijzonder trots op. Als creatievelingen kunnen we allebei hier ons ei kwijt. We kunnen er samen aan werken en ons tegelijkertijd amuseren. Als echte filmliefhebbers is het geestig om daarmee bezig te zijn. Gaandeweg krijgen we meer en meer expertise. We kunnen niet meer onbevangen naar een serie kijken zonder ons af te vragen wie de producer en de acteurs zijn en wat hun voorgeschiedenis is. En wanneer een serie op tv komt, hebben wij de trailer al tientallen keren gezien. Toch blijft dit voor ons nog altijd een hobby. Maar we willen zo compleet mogelijk zijn. De website zal nooit af zijn en blijft voortdurend veranderen. We zitten nog boordevol nieuwe ideeën, alleen ontbreekt het ons aan tijd.”

Productiehuizen

Igor, die in Zomergem woont en als freelance webontwikkelaar actief is, zorgde van meet af aan voor een professionele en handig navigeerbare website. Dwight, die bij Unicef werkt, bekommert zich vooral om de inhoud en levert nieuws en artikels aan. “Samen vormen we een perfect team. Ik zorg voor het technische gedeelte, terwijl Dwight instaat voor vlot leesbare en correcte informatie. In het begin waren de Vlaamse productiehuizen eerder wantrouwig. Ze vroegen zich af welk verborgen verdienmodel er schuilging achter een dergelijke professioneel ogende website. Maar nu zien ze ons steeds meer als een kanaal om hun films te promoten en zoeken ze zelf toenadering. Die vorm van erkenning is voor ons het grootste compliment dat we kunnen krijgen. Er zijn veel sites die over film schrijven, maar met ons archief van Vlaamse films en series bestrijken we echt wel een niche. We merken dat veel mensen geïnteresseerd zijn in Vlaamse producties. Hier in Vlaanderen worden we verwend met goede acteurs en actrices en er wordt erg creatief omgegaan met de beperkte budgetten.”

“We zijn altijd al filmliefhebbers geweest met van meet af aan een passie voor de Vlaamse film. Als student communicatiewetenschappen in Gent had ik destijds niet veel geld om naar het filmfestival van Gent te gaan. Ik vroeg me af hoe ik er gratis kon binnen geraken. Een perskaart of het maken van een filmwebsite leek me een van de mogelijke pistes. Pas jaren later, toen ik kon programmeren en websites maken, is dat idee van die filmwebsite terug opgedoken.”

Favoriete film

De vraag naar hun favoriete serie, film of acteur is er eentje die niet mag ontbreken. “Ik ben fan van de serie ‘Grond’. Bij de films gaat mijn voorkeur naar ‘De Helaasheid der Dingen’ en ‘Zaman’, zegt Dwight. “Ik kies voor Rundskop, met Matthias Schoenaerts en Jeroen Perceval als mijn favoriete acteurs. Ook een jonge acteur zoals Sverre Rous hou ik in de gaten”, weet Igor.

Zelf mochten ze ze ook al eens proeven van het leven op de filmset. “In Zeevonk, dat dit najaar uitkomt, speel ik een klein rolletje als beveiligingsagent. Ik vond het de max om eens van dichtbij mee te maken hoe alles verloopt op een filmset. Eerder figureerde ik in ‘Meisjes’ en ‘Café Derby’”, aldus Igor.

“Voor mij is er in het huidige seizoen van ‘De Buurtpolitie’ een rol als dronken man weggelegd”, besluit Dwight.

Liefhebbers van Vlaamse films en series kunnen terecht op www.vfdb.be.