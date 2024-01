“Ik droom ervan om samen met Camille te acteren”: Cilou uit Rumbeke is amper zeven, maar speelt nu al hoofdrol in Holy Rosita

Zeven jaar en al een van de hoofdrollen in een film die in première gaat tijdens Filmfestival Oostende. Weinigen kunnen dit voorleggen, maar voor Cilou David (7) uit Rumbeke is het wel werkelijkheid. Vanavond schittert het jonge meisje voor het eerst op de rode loper voor haar rol in de film Holy Rosita, het langspeeldebuut van regisseur Wannes Destoop. Wij zochten de jonge actrice op voor een fijne babbel, samen met haar mama en papa.

Cilou David (7) woont samen met mama Kelly Verhulst (36), papa Thijs (40), zus Léonie (12) en broer Lucien (5) in Rumbeke. Daar woont Cilou al haar hele jonge leven, want mama Kelly en papa Thijs wonen er al een achttal jaar. In haar vrije tijd vind je Cilou vooral terug in de turnzaal, maar sinds september vorig jaar heeft het zevenjarig meisje er nog een hobby bij: acteren.

Een hobby die er eerder uit onverwachte hoek kwam. “Onze dochter steelt graag al eens de ‘show’, dat was ook zo op een bepaald familiefeest”, opent papa Thijs het gesprek. “En dat was blijkbaar ook Tom Dupont (scenarist van Holy Rosita, red.) niet ontgaan. Tom is de partner van mijn nicht en was daar dus ook aanwezig. Het was uiteindelijk hij die het idee toen lanceerde: ‘jullie dochter zal een echte filmster worden’, klonk het.

Een paar dagen later belde hij me al op om ons in contact te brengen met regisseur Wannes Destoop. En vanaf dat ogenblik ging alles eigenlijk heel snel, want Cilou mocht meteen op casting. Hoewel we die dag al plannen hadden, hebben we ons meteen aangepast. We wilden onze dochter deze kans niet ontnemen.”

“Een toevallige samenloop van omstandigheden dus”, gaat mama Kelly verder. “We hebben hier ook nooit zelf naar gezocht, want thuis had Cilou nog nooit laten vallen dat ze ooit wel eens wou acteren. Blijkbaar zag Tom wel meteen een match tussen haar karakter en het personage dat ze zochten voor hun film.”

Gehaktballetjes

Voor Cilou was het wel allemaal nog wat nieuw. “Het was mijn allereerste keer, dus het was wel spannend om te doen. Toen ik na de casting vernam dat ze mij uiteindelijk hadden gekozen, was ik vooral heel blij. Ik kon het eigenlijk bijna niet geloven”, aldus het zevenjarig meisje. En dus maakte Cilou zich op voor een rol in de film ‘Holy Rosita’. En niet zomaar een rol. Ze kreeg zowaar een van de hoofdrollen. “Dat was voor mij ook een enorme verrassing, want ik had tot hiervoor nog geen enkele ervaring.”

De film zelf gaat over een goedlachse en graag geziene vrouw met een vurige kinderwens. De mensen rond haar vinden dat echter onverantwoord omdat Rosita amper voor zichzelf kan zorgen. Wanneer het haar dan toch lukt om zwanger te worden, kiest Rosita ervoor om dat geheim te houden. Behalve voor haar buurmeisje Chelsea, gespeeld door Cilou. “Het is een emotioneel verhaal. Ik zorg er dus een beetje voor om het luchtig te houden. Zo deden we samen heel wat leuke dingen, maar één iets sprong er helemaal bovenuit. Tijdens één scène mochten we gehaktballetjes tegen het plafond gooien, dé max! Dat moment blijft me dan ook het meest bij. Ik denk niet dat ik dit thuis ooit eens mag proberen.” (lacht)

Goede begeleiding

Voor Cilou ging er meteen een hele nieuwe wereld open, maar ook voor mama Kelly en Papa Thijs was het even wennen. “Voor ons, als ouders, moesten we vooral veel vertrouwen hebben in de crew. Want uiteindelijk laat je wel je kind (Cilou was op het moment van de opnames 6 jaar, red.) achter bij mensen die je totaal niet kent. Maar vrijwel meteen hadden we door dat Cilou er graag was en dat stemde ons dan ook wel gerust.”

In totaal telde Cilou zes draaidagen. “Door haar jonge leeftijd werd dit beperkt gehouden”, vertelt Kelly. “Afwisselend met Thijs brachten we Cilou telkens naar de set. En ook naar ons toe was de crew heel flexibel, want wij konden er telkens een hele dag blijven om wat te werken. Zo hoefden we ook niet telkens op en af te rijden. Doorheen de dag waren wij wel niet bij Cilou, want dan was er een kindercoach die haar begeleidde. Zo moest Cilou bijvoorbeeld tijdens haar pauzes wat huiswerk maken, want de draaidagen vonden tijdens de week plaats. Ze werd er dus zeker heel goed begeleid.”

Idool Camille

Nu Cilou één keer heeft kunnen proeven van de filmwereld en ze vanavond in de spotlights zal staan op het Filmfestival Oostende rijst natuurlijk de vraag: wat nu?

“Ik zou heel graag later nog acteren”, klinkt het meteen. “Momenteel kijk ik vooral heel hard op naar Camille. Na wat ik nu heb meegemaakt, is het mijn droom om ooit een samen met haar te acteren. Maar eerst kijk ik er vooral heel hard naar uit om vanavond over de rode loper te mogen lopen.”

(gf)

Mama Kelly en papa Thijs zijn logischerwijs dan ook heel trots op hun dochter. “Het hele gebeuren was een unieke ervaring. We bewonderen vooral hoe Cilou zichzelf blijft. We vermoeden wel dat ze nog niet 100 procent beseft wat ze gedaan heeft. Misschien volgt dat besef wel na de première. Al zullen wij haar wel altijd met haar voetjes op de grond houden.”

Naar de première

En die nuchterheid is belangrijk. Al staan ook mama en papa niet weigerachtig voor nieuwe kansen. “We volgen het voorzichtig op, maar school primeert. Natuurlijk begrijpen wij ook wel dat ze de smaak nu volledig te pakken heeft, maar we laten het eerder op ons afkomen. Cilou is nog erg jong en we willen haar ook niet pushen. Ze moet nu vooral doen wat ze graag doet. En moest er zich binnenkort weer een kans voordoen, dan zullen we dit zeker samen bekijken”, besluit mama Kelly, die nog meegeeft dat ze vanavond allemaal samen naar de première gaan kijken.

“Behalve onze jongste zoon dan, want hij is nog te jong. Ook wij zien vanavond voor het eerst de volledige film. Dus ook voor ons is het spannend afwachten. Maar dat er tranen zullen vloeien, dat kan ik je wel al verklappen”, aldus Kelly.