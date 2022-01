Ieperse regisseur Annabel Verbeke genomineerd voor De Ensors

De uit Ieper afkomstige regisseur Annabel Verbeke is met haar documentaire ‘Four Seasons in a Day’ genomineerd voor De Ensors en dat in de categorie Beste Documentaire (Film). De film maakt deel uit van Borderline, een reeks films over grenzen. Ook de reeks is trouwens genomineerd voor een Ensor.

Annabel Verbeke (34) is afkomstig uit Ieper en heeft ondertussen al verschillende documentaires op haar naam staan. In 2018 bracht ze ‘We Will Remember Them’ uit, een film over hoe we de Eerste Wereldoorlog herdenken. Dat werkstuk werd in 2019 de meest bekeken documentaire op Canvas en kwam eveneens op de shortlist voor De Ensors te staan. Dit jaar is de Ieperse opnieuw geselecteerd voor de belangrijkste Vlaamse film- en televisieprijzen. Ze dingt met ‘Four Seasons in a Day’ mee naar een Ensor in de categorie Beste Documentaire (Film).

Ferryboot

‘Four Seasons in a Day’ speelt zich af op en rond de ferryboot die dagelijks passagiers over de Carlingford Lough vaart, waar de grens ligt tussen Ierland en Engeland, de grens tussen Europa en brexitland. In de film laat de regisseur mensen vertellen wat die grens allemaal voor hen betekent. De Ieperse brengt het geheel op originele manier in beeld, waarbij humor niet ontbreekt. “Ik ben heel blij dat ik bij de genomineerden ben”, zegt Annabel Verbeke, die momenteel in coronaquarantaine zit. “Als ik kijk naar de andere nominaties zie ik bijna allemaal films die echt heel goed gemaakt zijn. Het doet deugd te zien dat de documentaire als een volwaardig genre wordt gezien. Het zou natuurlijk de kers op de taart zijn mocht ik de Ensor mee naar huis nemen, we gaan daar niet flauw overdoen. Ik besef echter dat het niet gemakkelijk zal zijn.”

Borderline

Het stemt Annabel Verbeke ook tevreden dat in de categorie ‘Beste Documentaire (tv-serie)’ de reeks Borderline is genomineerd, waarvan ‘Four Seasons in a Day’ deel uitmaakt. Die Vlaamse productie is een zesdelige reeks documentaires over grenzen en wat die allemaal doen met mensen en landschappen.

Ondertussen zat Annabel Verbeke, ondanks corona, niet stil. “Ik werkte de afgelopen tijd eigenlijk heel hard. Momenteel ben ik de laatste hand aan het leggen aan een nieuwe film met kinderen in Brussel. Het was echter niet gemakkelijk werken tijdens de coronacrisis: veel zaken werden op het laatste moment afgezegd en moesten worden verplaatst. Toch ben ik blij dat ik aan de slag kon blijven, in tegenstelling tot andere mensen in de cultuursector.”

De prijsuitreiking van De Ensors volgt in maart, tijdens het filmfestival van Oostende.