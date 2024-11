‘Holy Rosita’ van Wannes Destoop wint prijs voor Beste Film op Torino Film Festival

‘Holy Rosita’, het langspeeldebuut van de Belgische regisseur Wannes Destoop, is zaterdag in de prijzen gevallen op het Torino Film Festival of het Internationaal Filmfestival van Turijn. De titel, met Daphne Agten in de hoofdrol, won niets minder dan de prijs voor Beste Film op de 42e editie van het evenement. Dat maakt het filmfestival op sociale media bekend.

‘Holy Rosita’ ging in januari in wereldpremière op het filmfestival van Oostende. In Turijn beleeft de film een internationale première. ‘Holy Rosita’ is het langspeeldebuut van Destoop, die eerder de televisiereeks ‘Albatros’ en kortfilms zoals ‘Badpakje 46’ maakte. Die laatste leverde hem in 2011 de Juryprijs op het Filmfestival van Cannes op.

De film vertelt het verhaal van Rosita (Daphne Agten), een goedlachse vrouw met een grote kinderwens. Dat ze kinderen wil, vindt haar omgeving onverantwoord, omdat ze niet goed voor zichzelf kan zorgen. Als ze toch zwanger wordt, besluit ze het nieuws voor zichzelf te houden.