Hendrik Verthé is de producent van langspeelfilm Baghdad Messi: “Mijn hart verloren in Irak”

Sinds 12 april loopt de langspeelfilm Baghdad Messi in de Belgische bioscopen. De film is de lange versie van de kortfilm die in 2015 op de shortlist stond voor een Oscar. De producent van beide films is ‘a team productions’, het productiehuis van Hendrik Verthé uit Hulste en Kobe Van Steenberghe uit Essen. “Je moet een klankbord zijn voor de regisseurs en hen creatief bijstaan”, zegt Hendrik.

Hendrik Verthé (33) uit Hulste, woont nu in Mechelen samen met Dorien Biesmans en zijn zoontje Max. Na de lagere school in Hulste volgde hij Latijn-moderne talen aan Sint-Jozef Kortrijk. Na twee jaar film & regie aan Sint-Lukas Brussel trok hij ook nog voor twee jaar naar het RITS in Brussel waar hij een master audiovisuele kunst behaalde. Samen met Kobe Van Steenberghe runt hij a team productions, het productiehuis dat kortfilms, documentaires en speelfilms maakt, en alle films van Adil El Arbi en Bilall Fallah produceerde.

Hendrik en Kobe maakten onder meer de langspeelfilms Image (2015), Black (2016), Patser (2018), Torpedo (2019) en Yummy (2019). Het eerste internationale succes voor a team productions kwam er metLand of the Heroesin 2011, de kortfilm van Sahim Omar Kalifa die meer dan dertig internationale selecties binnenhaalde en bekroond werd met de juryprijs van de Berlinale.

Twee jaar later volgde de kortfilmBaghdad Messi, ook van Sahim Omar Kalifa, die 64 internationalfe filmprijzen won, wereldwijd op 150 filmfestivals te zien was en op de shortlist stond voor de Oscars in 2015. Al snel groeide de droom om de kortfilm te herwerken tot een langspeelfilm. Deze is nu in omloop sinds 12 april in de Belgische zalen.

Champions League

Baghdad Messi gaat over de kleine Hamoudi (11) die samen met andere kinderen van het dorp gek is van voetbal en een grote fan is van Lionel Messi. Aan de vooravond van de Champions League finale tussen FC Barcelona en Manchester United begeeft zijn televisietoestel het. Hamoudi overtuigt zijn vader om het toestel te laten herstellen in Bagdad, waar hun leven op zijn kop komt te staan.

Diversiteit

“We zijn gaan filmen in Irak. Het is onvoorstelbaar welk warm, hartelijk en gastvrij volk de Koerden zijn. Ik heb er mijn hart verloren. Diversiteit staat hoog in het vaandel van a team productions. We zijn altijd gegaan voor projecten die andere werelden voor ons openen”, aldus Hendrik.

“Als producent staan Kobe en ik in voor de praktische kant van de projecten. Het opmaken van dossiers, sponsoring, budget, crew, logies, noem maar op. Je moet ook een klankbord zijn voor de regisseurs en hen creatief bijstaan. Zo hebben we het land (her)ontdekt.”

(PVH/foto LOO)