“Heerlijk om te filmen waar ik opgroeide”: Nieuwe Streamz-reeks Styx in première op Filmfestival Oostende

Op Filmfestival in Oostende ging de misdaadreeks ‘Styx’ in première. Voor acteur Sebastien Dewaele is het zijn eerste hoofdrol in een tv-reeks. “Het werd opgenomen in Oostende op plekken waarvan ik altijd al meende dat het mooie filmlocaties zouden zijn.”

Styx vertelt het verhaal van een corrupte agent die wordt doodgeschoten, maar niet dood blijkt te zijn en opstaat. Cineast Jeroen Dumoulein (bekend van de kijkcijferhit Chantal) gebruikt Oostende als decor voor de veelbesproken reeks die voorlopig enkel op Streamz te zien is.

“Ik heb eerder wel flikken gespeeld, maar nooit een corrupte en één die uit de dood opstaat. Het is interessant om te spelen, er is een zeer menselijke kant aan, zo zal blijken in de reeks”, zegt een tevreden Sebastien Dewaele. “Het was heerlijk om te filmen in Oostende, de stad waar ik ben opgegroeid. Als jongere dacht ik over bepaalde plaatsen als filmlocaties. En het blijkt dat de makers die locaties vonden, zoals de uitgaansbuurt. De Madridstraat werd in de reeks een bordelenbuurt. Toen ik begon uit te gaan, zagen we in die buurt nog meisjes van plezier zitten. Ik zag het als een mooie terugkomst. We filmden ook in ’t Bosje, vlakbij de Tettebrug en op het staketsel. Dat zijn unieke locaties waar ik ook persoonlijke herinneringen aan heb, die ik deelde met de crew.”

Voluit Oostends dialect

De opnames vonden plaats van oktober 2022 tot april 2023. “Het is geen puur West-Vlaamse reeks zoals Chantal maar mijn personage is een Oostendenaar dus ik kon voluit dialect praten, zeker ook met Wim Willaert. Met de meeste acteurs zoals Koen De Bouw of Anemone Valcke, werkte ik al samen. Met Aimé Claeys (ook te zien in Onder Vuur, red.) nog niet. Maar wat ne gast, chapeau hoe hij het deed.”

Hij leefde toe naar de première op groot scherm : “Het is heel spannend. Want ik steek mijn nek uit met een hoofdrol in een reeks dat qua genre in Vlaanderen nog niet eerder werd gemaakt. “ Hij heeft het de komende maanden nog druk. “Ik speel nog met Preuteleute tot midden april, daarna speel ik met Compagnie Cecilia tot juni One Upon a Time in de Westhoek. En in 2025 maak ik een voorstel over voorstelling over Marcel Kerff, de eerste Flandrien.”

Rode Loper

Regisseur Jeroen Dumoulein : “Ik ben zenuwachtig en benieuwd naar de reactie in de zaal en achteraf. De keuze voor Oostende als locatie was evident want ook het boek van Bavo Dhooge speelt zich hier af.” Hij focust zich verder op het derde seizoen van Chantal dat binnenkort opgenomen wordt.

Fans aanwezig

“Wij zijn hier voor Styx waarin mijn dochter Elena de rol van Fran op zich neemt”, zegt een trotse Willem Missiaene uit Izegem. Meter Lara Missiaene is er ook bij op de rode loper: “Ze kon goed vertellen over de draaidagen, zonder dat ze iets loste over de plot.” Ook grootouders José en Roland zijn erbij : “Wij zijn erg trots op Elena en zullen samen met haar de eerste afleveringen op het groot scherm ontdekken.”

‘Styx’ is vanaf vrijdag 2 februari te zien op Streamz.