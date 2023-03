Harry Potter-fans opgelet: bekijk de 8 films na elkaar tijdens betoverende marathon in Kinepolis Oostende, Brugge en Kortrijk

Op 29 april kunnen filmliefhebbers zich helemaal laten onderdompelen in de magische wereld van Harry Potter tijdens een 24 uur durende filmmarathon in (onder meer) de drie West-Vlaamse Kinepolisbioscopen.

Het Zweinsteinfestijn gaat zaterdag 29 april van start om 10.30 uur met de eerste film, Harry Potter and the Philosopher’s Stone. Telkens met een pauze tussenin worden de volgende zeven films na elkaar gedraaid tot zondagochtend 7.55 uur, wanneer Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 op het witte doek zal worden getoond.

Tickets en info via de website van Kinepolis

Tussendoor kunnen de Potterheads genieten van een heus buffet aan snacks en drankjes, die net als de goodiebags inbegrepen zitten in de toegangsprijs van 59,99 euro. Wie student is, kan rekenen op een kortingstarief. De filmmarathon komt er na een bevraging die Kinepolis vorig jaar deed haar bezoekers. Harry Potter bleek, weinig verrassend, dé meest onweerstaanbare franchise te zijn om 24 uur voor wakker te blijven.