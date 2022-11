Harelbeekse vloggers strikken indrukwekkende cast voor hun regiedebuut

De Harelbeekse vloggers Julie Vanlerberghe (31) en Breyten Van Der Donck (30) van het YouTubekanaal ‘Corn Unpopped’ maken samen een West-Vlaamse kortfilm, een productie van WAANZIN films, over een kerstavond in de jaren 90.

“In het middelbaar won ik met mijn kerstverhaal de Junior Journalistenwedstrijd van het Davidsfonds. Bij onze verhuis naar Harelbeke vond Breyten het opstel terug in een doos en goot het in scenariovorm omdat het zo visueel leest en alles wat visueel is, leent zich tot film”, vertelt Julie.

Het koppel is al meer dan tien jaar actief in de film- en televisiewereld. Beiden hebben schrijf- en regieambities en kozen dit verhaal voor hun regiedebuut met zelfgeschreven tekst. Breyten focust zich daarbij vooral op beeld terwijl Julie de acteerregie voor zich neemt. Vorige week gingen de vierdaagse opnames van start. “We nemen nu even een pauze want voor bepaalde scenes moeten de acteurs iets ouder zijn, maar het is eigenlijk zo goed als af. Er staat volgend jaar nog één opnamedag gepland”, vult Breyten aan.

Maaike Cafmeyer, Mathias Sercu, Liesa Naert,…

De tienkoppige cast bestaat uit enkele indrukwekkende namen zoals Maaike Cafmeyer, Mathias Sercu, Joris Hessels, Isabelle Van Hecke, Bianca Vanhaverbeke en Liesa Naert. “Dankzij onze job hebben we het geluk veel acteurs te kennen waarvan sommigen intussen vrienden zijn. Ook achter de schermen werken we samen met gekende gezichten. Dat maakt de productie van onze kortfilm heel fijn”, vertelt Julie.

De opnames gingen door in een woning te Bissegem en Heule. De productie kon rekenen op financiële steun via crowdfunding en door het winnen van Pitch Your Script op Kortfilmfestival Leuven. Zo konden ze 5.000 euro aan cameramateriaal huren bij Camalot.

Kringloopwinkels van Zuid-West-Vlaanderen

“Ondanks een beperkt budget hebben we toch kunnen filmen met grote middelen omdat we konden rekenen op heel veel goodwill van mensen, daar zijn we ontzettend dankbaar voor”, zegt Breyten. Hun grootste sponsors waren de Kringloopwinkels van Zuid-West-Vlaanderen. “We mochten van hen alles gratis lenen voor decor en kledij. Ook bij Euroshop Kortrijk waren we welkom voor kerstspullen en oude kookpotten”, gaat Julie verder. Maar daar stopte het niet, verschillende handelszaken in de buurt droegen hun steentje bij: Brouwerij De Brabandere leverde drank voor op de set, foodtruck Sala-d-room trakteerde met hamburgers als lunch, Bakkerij Soete voorzag ontbijt tijdens de draaiperiode, bloemenwinkel Gardesign sponsorde het kerststuk en de rouwkrans en Frituur Natuur bracht frietjes na de draaidag.

Magisch realisme

Het kerstverhaal wordt gezien door de ogen van een vijftienjarig meisje, gespeeld door Camille Deriemaeker, die de kijker ook aanspreekt en daarmee de vierde wand breekt. “Het gaat over de familiedynamiek op een kerstfeest. Het genre is magisch realisme wat wil zeggen dat alles uitvergroot is. We gaan mee met de fantasie van het personage”, vertelt Julie. “De acteurs vonden het scenario heel leuk, ze waren direct verkocht en roepen zelfs op om hiervan een reeks te maken”, vult Breyten enthousiast aan.

De kortfilm zal waarschijnlijk in première gaan op Kortfilmfestival Leuven, najaar 2023.