Gratis filmnamiddag in De Valkaart

Op woensdag 13 december wordt de theaterzaal De Valkaart voor de derde keer omgetoverd tot een cinemazaal. Kom samen met jouw (klein)kind(eren) genieten van een van de kinderfilms, gekozen door de Kindergemeenteraad. Het startuur van de film is telkens stipt om 14 uur en de film is zonder pauze. De deuren van de zaal zijn open vanaf 13.45 uur. Wees op tijd, want vol is vol. De films zijn gratis en zonder reservatie. Kinderen vanaf 6 jaar met begeleiding van een volwassene zijn welkom. Eten en drank zijn niet toegestaan in de theaterzaal. De film, die vertoond wordt, is The Bad Guys. Een topteam van criminele dieren staat voor de grootste uitdaging ooit: brave burgers worden. (GST/foto GST)