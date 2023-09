Gentse vrienden Titus De Voogdt en Hans Buyse draaien kortfilm aan Belgische kust over actueel thema: “Toen we erover spraken, vielen de puzzelstukjes in elkaar”

De twee Gentse vrienden, Titus De Voogdt en Hans Buyse zijn momenteel aan de kust voor de opnames van hun kortfilm ‘Zodiac’. De film vertelt het verhaal van twee veertigers, wiens vriendschap en empathisch vermogen onder druk komen te staan tijdens een dagje vissen. “Ik speelde eigenlijk al lang met het idee om met de zee iets te doen”, zegt Titus.

De jongste dochters van Vlaams acteur Titus De Voogdt en regisseur Hans Buyse zijn vriendinnen op school, maar ook zij gaan ver terug in de tijd. Ze zijn van dezelfde generatie en hebben dezelfde vriendenkring. Nu werken ze samen aan een kortfilm. “We hadden post corona allebei zoiets van: er is wel tijd om iets te doen”, vertelt Hans. “Dat was zo’n beetje het moment waarop de vluchtelingenproblematiek dichterbij kwam. Het was opeens niet meer de ver-van-mijn-bedshow. Heel wat boten die kapseizen met daarop veel vluchtelingen. En dan merk je bij jezelf dat dat emotie is die heel hard binnenkomt. Alleen is die emotie even snel weer weg door met je eigen dagelijkse ‘problemen’ bezig te zijn.”

Kortfilm ‘Zodiac’

En net daarover gaat ‘Zodiac’, de kortfilm van het duo. De film vertelt het verhaal van Thomas (rol gespeeld door Bart Hollanders, red.), die net uit een relatiebreuk komt. Hij wordt door Louis (rol gespeeld door Titus De Voogdt, red.) uitgenodigd om mee te gaan zeevissen. Hij vindt echter weinig steun bij zijn vriend. Midden op zee treffen ze zeven bootvluchtelingen aan met motorpech. Louis en Thomas komen daardoor onder druk te staan.

Ook in het echte leven is Titus een fervent sportvisser. De boot die voor de film gebruikt wordt – de Leona – is ook zijn eigen boot. “Die ligt hier in Nieuwpoort”, vertelt Titus. “Ik heb die gekocht van Louis, de echte dan. Sindsdien kom ik wekelijks naar de zee om op zee te gaan vissen. Ik speelde eigenlijk al lang met het idee om met de zee iets te doen. Ik beleef daar zo veel mooie momenten. Toen Hans en ik spraken over de vluchtelingenproblematiek en hoe we daarmee omgaan, vielen de puzzelstukjes in elkaar.”

“Stilstaan bij problemen in de wereld”

En dus dobberen Hans en Titus al enkele dagen samen rond op de woelige zee, samen met de rest van de cast en crew. “We willen eigenlijk mensen doen stilstaan bij de problemen in de wereld”, duidt Hans. “Mensen schermen zich te dikwijls af voor het groot maatschappelijk empathisch gebeuren. We kunnen ons nu eenmaal niet met alles in de wereld bezighouden. Mensen zijn zo ingesteld. Die liefdesbreuk waar het bij Thomas over gaat, maakte ik zelf mee. Het is zo dat ik ontdekte dat ik eigenlijk vooral stilstond bij mijn eigen problemen. En dat is ok, begrijp me niet verkeerd. Maar er is zo veel gaande in onze wereld.”

Titus maakt deze film naar eigen zeggen deels uit schuldgevoel. “waarom doen we daar niet meer aan?”, vraagt Titus zich af. “Mijn vriendin geeft wekelijks truien, opladers, dekens… mee. Ze is daar heel actief mee bezig. Het lost echter de problemen in het land van herkomst niet op. Maar die kleine dingen zijn van onschatbare waarde voor de mensen daar. We kunnen wel degelijk het verschil maken, als we maar willen.”

“Ons doelpubliek is het breed internationaal festivalpubliek met grote interesse voor kortfilm en auteurscinema”, vertelt Tim Martens, producer bij Krater Films die de productie in handen heeft. “Het gaat over een zeer universeel thema. In de film wordt er in drie talen gesproken.

Filmfestival Oostende

Maar we hopen uiteraard ook in Vlaanderen voet aan wal te krijgen. We mikken misschien wel op Filmfestival Oostende, toch een van de belangrijkste filmfestivals in ons land. Zeker de link met de kust is er. Verder denken we misschien aan Berlijn en Cannes voor de wereldpremière.”

Het is dus nog even wachten voor we de kortfilm te zien krijgen.