Gastcurator Mathias Sercu selecteert kortfilms over rouw

Van 6 tot en met 8 november vindt een kortfilmfestival plaats dat het taboe rond rouw wil doorbreken. Gastcuratoren Mathias Sercu, Juanita Onzaga en Maud Vanhauwaert stellen elk een avondvullend programma voor in respectievelijk Oostende, Gent en Mechelen. De selectie van Mathias Sercu is op woensdag 8 november te zien in Oostende.

De Ontroerd kortfilmavonden zijn een initiatief van uitvaartplanner Sereni, in samenwerking met Kortfilm.be, met de steun van Sphinx Cinema, Cinema Lumière Mechelen, CC De Grote Post en Filmfestival Oostende.

“Rouwen is in onze maatschappij geprivatiseerd. Vaak blijft verdriet binnenskamers en weten we niet goed hoe er met elkaar over te spreken. Met de Ontroerd kortfilmavonden over rouw en verlies wil uitvaartplanner Sereni dit doorbreken”, verklaart Bram Coussement, CEO van Sereni. “De dood betrekken in het leven, dat is ons doel. Film is het ideale medium om persoonlijke verhalen te vertellen, die herkenning oproepen en mensen met elkaar verbinden. De programma’s van Mathias, Juanita en Maud raken en verbinden, maar vieren zo ook samenzijn en het leven.”

Openheid creëren

Voor deze kortfilmavonden sloeg Sereni de handen in elkaar met online platform Kortfilm.be, dé referentie voor korte film in Vlaanderen. Tijdens drie thematische avonden in drie verschillende arthouse bioscopen presenteert de centrale gastcurator samen met de Kortfilm.be-redactie het filmprogramma, met ruimte voor informeel napraten. De drie gastcuratoren hebben elk een bijzondere band met het thema rouw en verlies. Zo wordt acteur, scenarist en regisseur Mathias Sercu er sinds twee jaar op persoonlijk vlak mee geconfronteerd. Zijn zoon Tore kreeg te horen dat hij ongeneeslijk ziek is. “Sindsdien draait het leven van ons gezin om de vraag: Hoe ga je om met afscheid?” vertelt Mathias.

Door over zijn verhaal te spreken en de kortfilmavond in Oostende te cureren, hoopt Mathias een stukje mee openheid te creëren “Gedeeld leed is half leed, zeggen ze. Dat is echt zo. Als ik iets kan doen dat ervoor zorgt dat mensen minder schroom hebben om over afscheid te babbelen, doe ik dat graag”, aldus Mathias Sercu. In december komt Sercu’s eerste langspeelfilm uit: J’aime la vie, die hij beschrijft als “een ode aan het leven en aan het zorgen voor elkaar.”

Programma

Op het programma zette Mathias Sercu de kortfilms Rosemary A.D. van Ethan Barrett uit de Verenigde Staten, over een vader die zijn pasgeborene wiegt en zich intussen afvraagt of zijn dochter niet beter zou af zijn zonder hem. Verder krijg je All these creatures van de Australiër Charles Williams te zien, over een adolescente jongen die probeert zijn herinneringen aan zijn vader en een mysterieuze plaag te ontwarren. Deze korte film over de kleine wezens in elk van ons werd bekroond met de Gouden Palm in Cannes. Daarna volgt het Oostenrijkse There is exactly enough time van Virgil Widrich, over de twaalfjarige zoon van de filmmaker, die al 206 tekeningen gemaakt had voor een flipboek toen hij verongelukte. En tot slot is er An Irish Goodbye van Ross White en Tom Berkeley, een Ierse film over een jonge man met het syndroom van Down en zijn vervreemde broer die in het rurale Noord-Ierland de onvervulde bucketlist van hun moeder ontdekken.