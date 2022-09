Fotografe Hannelore uit Dadizele verovert de wereld met fotoboek en Netflixserie over sport en spel

De Dadizeelse fotografe Hannelore Vandenbussche (40) brengt voor het eerst de meest bijzondere sporten ter wereld in beeld in het multimediaal project Human Playground. Naast de internationale lancering van het fotoboek ‘Human Playground – Why we Play’ vond woensdag ook de internationale première van de gelijknamige docuserie plaats. Voor de serie, die vanaf vrijdag te zien is in 193 landen, wist de fotografe zowel Netflix als acteur Idris Elba te overtuigen om mee te stappen in het project.

Hannelore Vandenbussche groeide op in Dadizele, maar volgde de liefde richting Amsterdam. “Toch kom ik nog geregeld in mijn thuisdorp”, vertelt ze enthousiast. Reizen is voor de 40-jarige fotografe geen probleem. De voorbije jaren reisde ze de wereld af om sport en spel in al haar vormen te fotograferen en de verhalen vast te leggen in een uniek fotoboek vol portretten op de meest verrassende speelvelden in de wereld. Het project kreeg de naam ‘Human Playground’. “Het zaadje voor het project werd eigenlijk al jaren geleden geplant toen ik als fotograaf-assistent aan de zijde van fotograaf Jimmy Nelson 36 inheemse stammen bezocht om ze op de gevoelige plaat vast te leggen.”

Hannelore zag hoe sport en spel mensen overal ter wereld verbindt en startte in 2015 haar onderzoek naar spel in al haar vormen. Door de jaren heen groeide het idee verder tot een multimediaal project. Dankzij de verbeeldingskracht van de fotografe en ondanks enkele tegenslagen, zoals een zwaar ongeval in Mongolië, beet ze zich vast in het onderwerp. Haar vastberadenheid resulteerde niet alleen in een boek, maar ook in een allereerste Netflix orginal docuserie van Belgisch-Nederlandse makelij die wereldwijd gelanceerd wordt. “Verhalen kunnen vertellen is een van de belangrijkste redenen waarom ik dit beroep heb gekozen. Hoe geïsoleerd stammen ook zijn, ze houden allemaal van het spelen van een spel. Veel van deze sporten zijn niet van het soort dat ik al kende zoals voetbal, maar in plaats daarvan zijn deze sporten ontstaan uit traditie.”

Hannelore Vandenbussche. © (foto Human Playground)

Het fotoboek Human Playground – Why we Play telt 288 bladzijden en wordt wereldwijd uitgebracht door uitgeverij teNeues Publishing. Het boek brengt het verhaal van vijftien sporten. Van vliergeraars in Brazilië, tot Donga-stokvechten in Ethopië en de traditionele kunst van rodeo in Mexico. “Tijdens mijn reizen was ik getuige van hoeveel vreugde en veerkracht spel brengt in gemeenschappen die soms in de meest erbarmelijke omstandigheden leven. Zo leerde ik in Nigeria bijvoorbeelde sport ‘Amputee Football’ kennen, waarbij jongeren met een of meer geamputeerde ledematen voetbal spelen. Hun uitzonderlijke atletische vaardigheden getuigen van de kracht van het menselijk lichaam en de geest om verder te gaan dan beperkingen.” In de serie Human Playground worden dan weer vierentwintig sporten belicht. Daarbij ook acht sporten die in het boek aan bod komen. De serie wordt geproduceerd door Scenery en ingesproken door acteur Idris Elba. De documentaireserie is vanaf 30 september te zien in België en in 192 andere landen beschikbaar op Netflix.

Wat de toekomst voor Hannelore brengt is momenteel nog koffiedik kijken. “Er zijn nog zoveel verhalen die moeten verteld worden. Misschien komt er wel een vervolg op ‘Why we Play’, maar waarom zouden we ook eens niets kunnen doen rond bijvoorbeeld ‘Why we Celebrate’?