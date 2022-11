Filmweekend bij Cultuur Historische Kring Sint-Joris: “Nooit vertoonde beelden over feesten en het leven”

In het weekend van 11 tot en met 13 november organiseert de Cultuur Historische Kring van Beernem een filmweekend. Ondervoorzitter Marino Dhont werkte anderhalf jaar aan een vijfde film getiteld ‘Sint-Joris jaren ‘70 en ‘80’, en bereidt zich nu al voor op een zesde documentaire.

In 2009 ging de Cultuur Historische Kring Sint-Joris van start. Sindsdien groeide de vereniging uit tot een organisatie met 250 leden en tientallen activiteiten per jaar. Elk trimester lanceert de vereniging ook een kroniek met verhalen, beelden en weetjes. Naast wandelingen, fietstochten en dansavonden zet de vereniging ook elk jaar de geschiedenis van Sint-Joris in de kijker. Intussen telt de steungroep zo’n 25 leden, het bestuur bestaat uit drie mensen.

Zolder als archief

Een van de bezielers is Marino Dhont. Hij is al sinds zijn tienerjaren gepassioneerd door geschiedenis en houdt alles bij wat later nog verhalen op kan leveren. Intussen verdiepte hij zich ook in het maken van films en digitaliseert hij alle oude filmopnames. “Die worden ons geschonken bij een overlijden of wanneer mensen ze op zolder vinden. Mijn hele zolder is intussen een archief”, vertelt hij. “In de film over de jaren ‘70 en ‘80 tonen we nooit vertoonde beelden over stoeten, feesten en hoe het leven er toen aan toeging. Mensen van mijn leeftijd vroegen me geregeld hoe het met de film ging, en dan kon ik hen antwoorden dat ze er deel van zullen uitmaken!” Samen met een aantal anderen verknipt hij alle beelden en monteert hij die met interviews en muziek tot een geheel van tachtig minuten lang. “De interesse naar de film is enorm. Vooral het feit dat mensen hun familie kunnen terugzien, zorgt voor veel nieuwsgierigheid. Eerder maakte ik al documentaires over de oorlog, over het lattenklieven en over het motorgebeuren in de jaren ‘70. De volgende film, waar ik al aan bezig ben, zal gaan over de jaren ‘50 en ‘60 in Sint-Joris”, lacht hij.

Digitaliseren

De ondervoorzitter van de vereniging roept tevens op om beelden van vroeger in te sturen. “We willen alle bestaande opnames digitaliseren. Iedereen krijgt zijn originele beelden terug, maar zo kunnen we een groter archief opbouwen. Niks gaat verloren.”