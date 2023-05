Filmrechten voor trilogie Hilde Vandermeeren verkocht

Goed nieuws voor Pelckmans Uitgevers en de auteurs Hilde Vandermeeren (foto) en Walter Damen. De filmrechten voor de thrillertrilogie Rusteloos (2018), Bodemloos (2019) en Meedogenloos (2020) van Hilde en Walter zijn verkocht. Het productiehuis Eyeworks heeft een optie genomen op de audiovisuele rechten met het oog op een verfilming van de drie boeken. Voor Hilde Vandermeeren (52), die in de Koddaardstraat in Torhout woont, is het al de tweede keer dat haar werk de overstap naar het scherm maakt. Eerder gebeurde dat met de verkoop van de rechten van haar thriller Scorpio. Daarnaast werkte ze mee aan de nog uit te zenden tv-serie Juliet op VRT en ZDF, eveneens een productie van Eyeworks Film & TV Drama. De trilogie speelt zich zowel in Vlaanderen als in Portugal af en is het resultaat van de samenwerking tussen prijswinnend auteur Hilde Vandermeeren en topadvocaat Walter Damen. In de verhaallijnen gaat er veel aandacht naar de relatie tussen advocaat en cliënt, de harde wereld van de advocatuur en de soms verpletterende druk van de media in strafzaken. (JS)