Filmproject ‘Carnyx’ rond WO I krijgt vorm: “Veel meer werk dan gedacht”

In december vinden de laatste twee opnamedagen plaats voor ‘Carnyx’, het filmproject van Michael Broucke (33) en Louis Bout (28) rond de Eerste Wereldoorlog. Het project kostte de Ichtegemnaren al bloed, zweet en tranen, maar het resultaat belooft heel mooi te worden … en zal in de loop van 2024 te zien zijn.

“Het idee ontstond aansluitend op de Sint-Maartensfilmpjesreeks Ruus Buus Buus, waar we allebei aan meewerkten”, vertelt Michael. “We hadden de smaak te pakken en wilden gaan voor een veel groter filmproject, met een serieus budget. Het verhaal schreven we in volle coronatijd. Daarna startten we een crowdfundingproject om aan de nodige middelen te geraken. Dat werd op 11 november vorig jaar afgesloten.”

“We haalden het vooropgestelde bedrag binnen, al merkten we intussen dat de kosten nog hoger oplopen. Mensen kunnen ons dus nog altijd steunen door kaarten te kopen voor de feestelijke première. Wat het allemaal zo duur maakt? We willen een historisch drama maken, met correcte historische kostuums. Het huren daarvan kost een aardige duit, net als het huren van opname- en belichtingsapparatuur. We weten nu al dat er twee premièrevoorstellingen zullen zijn, in de loop van 2024, maar de exacte datum staat nog niet vast.”

Carnyx

“Het verhaal hebben we zelf gefantaseerd, gebaseerd op historische literatuur over het leven van de soldaten in de Eerste Wereldoorlog. De film speelt zich af in 1917 en gaat vooral over de interne spanningen tussen de soldaten, die na drie jaar oorlog het leven in de loopgraven al meer dan beu zijn. Het einde is dramatisch. Een carnyx is trouwens een Keltische oorlogshoorn, die een rol speelt in het verhaal. Het wordt een film van om en bij de 45 minuten”, aldus Michael.

Lokale figuranten en acteurs

“In februari van dit jaar hadden we een eerste van zes opnamedagen. Er zijn er nu vier achter de rug en er volgen er nog twee begin december. We hebben er veel meer werk aan dan vooraf gedacht. We willen dat de decors zoveel mogelijk kloppen. Zo moesten we een stuk loopgraven uitgraven en zullen we 500 zandzakjes vullen.”

“De meeste opnames vinden in en rond Ichtegem plaats en ook de meeste acteurs en figuranten zijn van hier. Er zijn een 15-tal gesproken rollen, alles bij elkaar ruim 70 figuranten en nog heel wat medewerkers. Na de laatste opnamedag kan ik het geheel gaan monteren. En dan is het op naar de première.”

Wie het project wil steunen, vindt de nodige info op de Facebookpagina ‘Carnyx’.