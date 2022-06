Filmmakers Frederic en Amir maken documentaire over buizenfabriek: “Levendige herinnering aan Jan”

Jan Dumoulin bleef tegen beter weten in tot de laatste dag van zijn leven strijden voor het behoud van zijn ‘buizenfabriek’ in Wijtschate. Filmmakers Frederic Dehaudt (43) en Amir Turayev (28) hoopten met het draaien van een documentaire het idee om een museum van de site te maken een duwtje in de rug te geven. “Maar ook wij botsten tegen onze grenzen.”

Langs de Gapaardstraat in Wijtschate, net op de grens met Mesen, ligt de site van de voormalige buizenfabriek Dumoulin. Dat bedrijf, opgericht in 1920 door Rumbekenaar Joseph Dumoulin, maakte stenen draineerbuizen in klei voor de landbouw. De fabriek draaide aanvankelijk op een 20-tal arbeiders die alles manueel vervaardigden. In 1950 voerde de zaakvoerder een automatisering door, maar de opkomst van de pvc-buizen leidde de neergang in van de fabriek. Rond 1975 werd de laatste buis geproduceerd in Wijtschate en sindsdien staat de site van 3,5 ha te verkommeren. Jan Dumoulin, de zoon van Joseph, ijverde tot zijn laatste snik voor het behoud van de site en wou er een museum van maken om te vermijden dat het verhaal van de Dumoulins in de vergeetput zou belanden.

Op het einde van zijn leven – Jan Dumoulin stierf vorig jaar aan de gevolgen van een beroerte op 83-jarige leeftijd – geloofde zelfs zijn eigen vrouw niet meer dat het goed zou komen. Wie dat wel bleef doen, was gids Philippe Mingels uit Menen en later ook Frederic Dehaudt (43) uit Menen en Amir Turayev (28) uit Kortrijk. Die twee filmmakers, die samen het productiehuis ‘Pssst’ onder hun hoede hebben, legden het verhaal van de wat eigenaardige man vast in de documentaire ‘Jan Dumoulin – conciërge van de 20ste eeuw’. Ze gingen samen met CO7 op zoek naar financiering voor het uitwerken van het plan en het draaien van de film. Er werd uiteindelijk een subsidieaanvraag voor culturele projecten met bovenlokale uitstraling ingediend bij het Vlaamse Departement Cultuur, Jeugd en Media.”

Scenario

Het scenario dat Frederic en Amir voor ogen hadden, draaide echter volledig anders uit. “Jan zorgde ervoor dat het maken van deze film toch wel heel rock & roll was”, aldus Amir. “Normaal werk je met een script en een draaiboek, maar hier was dat quasi onmogelijk. Jan deed altijd zijn eigen zin.”

Frederic en Amir hoopten in de loop van het opnameproces het script toch nog opnieuw op te pikken, maar dat lukte niet meer. “Eerst was er de coronacrisis en tot overmaat van ramp overleed Jan plots. Het was vanaf dan niet meer mogelijk om aan de film nog zaken toe te voegen om het verhaal in de richting van ons script te sturen. Gelukkig hadden we toen al voldoende materiaal om het verhaal van Jan en zijn eigenaardige verzameling te vertellen.”

Frederic vreest dat er van de droom van Jan, om van zijn site een museum te maken, niet veel meer in huis zal komen. “Het was eigenlijk Jan tegen de rest van de wereld”, aldus de documaker. “Met onze film dacht hij wellicht deuren te kunnen openen. Ik was wel bereid om hem daarin te ondersteunen, maar ook ik botste tegen mijn grenzen. Wat er ook gebeurt, ik ben echter blij dat wij met onze film iets kunnen nalaten waardoor de herinnering aan Jan en zijn fabriek levendig en bewaard blijft.”

De première van de filmdocumentaire vindt plaats op zaterdag 11 juni om 17 uur en 18.30 uur in het Cultuurhuis in Mesen. De filmvoorstelling, waarvoor je vooraf moet inschrijven via https://www.co7.be/, kadert in het evenement ‘Gif mo buzze! We zin ekki weg’.