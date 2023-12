Filmmaker Klaas Backers presenteert op Filmfestival documentaire over record Matthieu Bonne

De Oostendse filmmaker Klaas Backers (37) maakte een documentaire over het record dat Matthieu Bonne uit Bredene vestigde door op acht Canarische Eilanden acht triatlons in acht dagen tijd af te werken. Het resultaat is de straffe filmische docu 8 Islands, die op het Filmfestival van Oostende in première gaat.

Klaas Backers verzamelde als kind alles over film en bezocht met zijn vader wekelijks bioscoop Rialto. “Hij beloofde een cinemabezoek als het zou regenen. En ik stond te wachten op de eerste druppel om hem daar aan te herinneren. Die bioscoopbezoeken waren hoogdagen en van jongs af aan wist ik dat ik iets wou doen in de film”, herinnert de Oostendenaar zich.

“Door mijn interesse in sport volgde ik sport- en cultuurmanagement. Ik was bij het KHBO bij de eerste lichting afgestudeerden en trok daarna voor een jaar naar Australië.”

Nadien ging Klaas aan de slag bij een bank. “Ik besefte algauw dat ik met het visuele meer wilde doen en via mijn studiegenoot en goede vriend Leendert Derck, die journalist is bij Focus-WTV, kreeg ik daar opdrachten.”

Filmpjes

Klaas volgde geen filmische opleiding, maar levert wel al jaren straffe video’s af. Die neemt hij op met eigen materiaal en werkt die af in zijn eigen montagestudio op de Vuurtorenwijk. In 2014 werd hij zelfstandige met Glowball Films, een verwijzing naar de zon, die voor mooi licht zorgt bij opnames. “Mijn eerste professionele video was voor zanger Rick De Leeuw. Daarna kreeg ik opdrachten van CM Ziekenzorg. Ik draaide ook voor ‘De Tuut van Tegenwoordig’, een actie rond de gevaren van oorsuizen. En zo kwam ik in contact met Sean Dhondt, met wie ik nadien ook samenwerkte.”

Klaas draaide al commercials voor Decathlon, Volvo, KV Oostende en groente- en fruitveiling BelOrta. “Ik maak ook heel wat bedrijfsfilms en had het geluk al van vroeg in mijn carrière met BelOrta te mogen samenwerken. Ik ben hen dankbaar omdat ze in me geloofden. En ik werk nog steeds samen. Ik stond wellicht al op elk groente- en fruitteeltbedrijf in Vlaanderen.”

Ontmoeting met Matthieu

“Ik was klaar om naast de commerciële opdrachten ook iets van mezelf te maken en een eigen verhaal te vertellen. Iets waarin ik mijn interesse in sport, cultuur en video kon combineren. De ontmoeting met Matthieu, via een gemeenschappelijke vriendin Stefanie, kwam er dus op het juiste moment. Ik kende zijn records en hij had toen net de Belgische kust afgezwommen. Er was meteen een klik en ik wou zijn verhaal vertellen. Ik ben er inmiddels achter gekomen dat Matthieu een uitzonderlijk en mooi mens is.”

Voor meervoudig recordhouder Bonne was 8 Islands (acht triatlons op acht eilanden in acht dagen) geen eenvoudig project : “De financiering liep moeilijk en we hebben er uiteindelijk twee jaar aan voorbereid. Ik ging ondertussen trainen op de Canarische Eilanden. Klaas is toen ook mee geweest om al te filmen. Toen de sponsoring rond was, kregen we groen licht.” Matthieu is trots : “8 Islands was het grootste avontuur dat ik al deed. Alle elementen waren daar aanwezig: sport, natuur, jezelf pushen en ’s nachts met een zeilboot de overtochten maken. Het staat nog steeds bovenaan mijn lijst.”

Première

Naast de epische prestatie van Bonne was het filmen ook niet eenvoudig: “Je zit 16 uur per dag op een zeilboot. Niels was de klankman, want ik wist dat ik klank nodig had als ik dit naar een hoger niveau wilde tillen.” Het resultaat is een filmische avontuurlijke documentaire van 66 minuten, waarin Matthieu wordt voorgesteld en zijn opmerkelijke prestatie in beeld wordt gebracht. “Ik heb het resultaat nog niet gezien. Ik wil het de eerste keer zien op de première in aanwezigheid van vrienden en familie”, zegt Matthieu Bonne.

Klaas kreeg inmiddels bevestiging dat 8 Islands in première gaat op het Filmfestival Oostende op 27 januari om 17 uur. “Het is een hele eer dat deze documentaire hier kan vertoond worden. Er is nog geen distributeur. Ik hoop dat mijn film ook op andere festivals kan getoond worden. Ik heb er meer dan een jaar aan gewerkt, maar dit smaakt naar meer. Ik wil opnieuw iets maken waar ik volledige controle over heb. Misschien kan dat met de beelden die ik maakte tijdens het zwemrecord van Matthieu in Griekenland”, besluit Klaas. Matthieu is duidelijk: “Klaas mag elke keer mee.”