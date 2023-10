Filmmaker Glenn Dumortier (29) trapt nieuwe filmseizoen Ciné Forum af: “Schreeuw om cultuur in Wervik”

Het nieuwe seizoen van Ciné Forum, een initiatief van de Gezinsbond, de bibliotheek en de Cultuurdienst van Wervik, is van start gegaan met de film ‘De acht bergen’. De volgende vertoning is ‘KORTWEG’, een werk dat het oeuvre van de Wervikse filmmaker Glenn Dumortier samenvat, aangevuld met zijn inspiratiebronnen.

Sven Hollebeke (29) is een bezige bij. Tijdens de laatste voorbereidingen van Film Fest Gent, dat nog tot zaterdag 21 oktober loopt, vond de naar Gent uitgeweken Wervikaan de tijd om op vrijdag 6 oktober de aftrap te geven van het inmiddels achtste seizoen van Ciné Forum, een initiatief waarbij er vijf films voor volwassenen en vijf familiefilms worden gespeeld. De eerste vertoning was De acht bergen (Le otto montagne), een Belgische film die tijdens het voorbije filmfestival van Cannes de Grand Prix du Jury won. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Paolo Cognetti uit 2016. De verfilming werd geregisseerd door Felix Van Groeningen en Charlotte Vandermeersch.

Cinema in Wervik

Mede-initiatiefnemer Sven Hollebeke was positief verrast met de opkomst voor de eerste vertoning: “Er waren zo’n 70 mensen aanwezig in GC Forum. Dat waren er meer dan verwacht, zeker voor een iets minder toegankelijke film. Niet iedereen houdt van films, maar ik ben blij dat de Wervikanen toch de weg vinden naar de zaal.” Sven Hollebeke startte Ciné Forum, dat een samenwerking is tussen de Gezinsbond, de bibliotheek en de Cultuurdienst van Wervik, toen hij 21 was: “Als jonge gast in Wervik miste ik destijds eigenlijk gewoon een bioscoop. De dichtste vanuit Wervik ligt in Kortrijk en dat is toch al een eindje rijden.”

“Wervik zal voor altijd heel belangrijk voor mij zijn. Mijn kindertijd speelde zich af in de Wervikse straten” – Glenn Dumortier, filmmaker

“Ik legde het voor aan mijn vader Peter, die bibliothecaris is in Wervik en zo wel wat connecties heeft. We keken toen al snel naar GC Forum (er was daar vroeger een filmzaal, red.). Ik ben dan ook heel blij dat de samenwerking er kwam. Ik ben blij dat de schreeuw om cultuur in Wervik gehoord is en dat we dit kunnen blijven doen. De volgende film op het programma is KORTWEG, wat eigenlijk een compilatie is van verschillende kortfilms van Wervikaan Glenn Dumortier, afgewisseld met de inspiratiebronnen voor zijn werk. Iemand als Glenn toont aan dat we wel degelijk filmtalent hebben in Wervik en dat we die mensen een podium moeten bieden”, vertelt Sven Hollebeke.

KORTWEG

Glenn Dumortier (37) zal tijdens de vertoning van KORTWEG op vrijdag 3 november om 20 uur ook zelf aanwezig zijn om tekst en duiding te geven bij zijn oeuvre. Dumortier woonde tot zijn dertigste in de tabaksstad en leeft nu in Koekelberg: “Wervik betekent heel veel voor mij. Een van de belangrijkste motieven in mijn werk is de nostalgie naar de kindertijd. Mijn jeugd speelde zich af in de straten van Wervik. De stad zal dan ook altijd deel zijn van mijn identiteit en ik kom er haast wekelijks nog.”

Moeder

“Bovendien was mijn moeder Manuella Gunst lang filiaalhoudster van de Bel&Bo-winkel in Wervik. Ze overleed net voor de zomer dit jaar. Iedereen kende haar en ze is ook de inspiratiebron van een van mijn laatste films. Ik maakte daarvoor een reis en filmde alles wat me aan mijn moeder deed denken. Het was deel van mijn verwerkingsproces. Misschien dat ik die stukken ook in KORTWEG kan verwerken”, vertelt hij.

KORTWEG bevat ook enkele figuren die Glenn Dumortier hebben geïnspireerd in zijn kunst, zoals wijlen Luc Devos, de zanger van Gorki: “Zo zal je bijvoorbeeld ook een stuk zien waarin Luc Devos een lied zingt. Hij is voor mij een grote inspiratiebron geweest. Ook hij kon de nostalgie naar de kindertijd met verve verwerken in zijn muziek.”

KORTWEG is de tweede film in de reeks en wordt voorgesteld op vrijdag 3 november. Op vrijdag 15 december is er de film The Handmaiden, gevolgd door L’événement op vrijdag 19 januari 2024. De afsluiter in de reeks van de volwassenenfilms is As Bestas die op vrijdag 16 februari 2024 gedraaid wordt. De volledige planning vind je op www.wervik.be/vrijetijdspunt/cine-forum. De prijs bedraagt 6 euro per persoon en 4 euro voor leden van de Gezinsbond.