Filmfestival van Oostende toont première ‘Styx’ met Elena Missiaen: “Het is een vrij luguber verhaal”

Op donderdag 1 februari mag Elena Missiaen trots op de rode loper lopen van het filmfestival van Oostende, want daar wordt in première de serie ‘Styx’ getoond. Vanaf vrijdag 2 februari wordt die serie uitgezonden op Streamz. Voor Elena alias Fran is dit haar eerste acteerprestatie en dan al meteen zo’n belangrijke. “Ik moest niet eerst kruipen, wandelen of lopen, maar spurten”, lacht Elena.

Elena (9) is de dochter van Willem Missiaen uit de Meersstraat en Sharon Verschoot uit de Doelstraat. Ze is de zus van Freya en Aelan. Ze zit in het vierde leerjaar van De Kleine Toveraar (vroeger Tinnepotschool) in Izegem. In haar vrije tijd is ze heel actief. Op zaterdagnamiddag gaat ze naar de jeugdbeweging Fos De Jakketoes in Izegem. Op woensdag trekt ze van 17 tot 18 uur naar de plaatselijke Trampo’s. Bij Art’lz in Izegem speelt ze viool. Op dinsdagavond volgt ze Theateratelier en Muziekatelier in De Wingerd in Ingelmunster, op donderdagavond in de Onze-Lieve-Vrouwschool in Ingelmunster.

20 opnamedagen

Hoe verzeilde Elena in de acteerwereld? “Door mijn mama, die wel eens op een website zit waar oproepen worden gepost voor verschillende rollen”, lacht ze. “Mijn mama had mij ingeschreven om eventueel ergens te mogen meedoen als figurant. Zowel mama als ik wilden wel eens weten hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Voor de serie Styx werden we uitgenodigd naar een castingbureau in Gent, en dit nadat we thuis een filmpje hadden gemaakt dat we instuurden waarin er een scène die in de serie voorkomt werd nagespeeld. Toen we de tweede keer mochten terug gaan, werd ik meteen voorgesteld aan mijn papa Raphaël Styx alias Sebastien Dewaele van Preuteleute. Daarvoor moest ik nog enkele scènes naspelen en diezelfde scènes moesten we dan eveneens thuis nog eens uitproberen. Ik had nooit gedacht dat ik erbij zou zijn, maar toen ik al in de laatste ronde zat met nog twee andere meisjes kon ik het niet geloven dat ik al zover was geraakt. Later kreeg mama dan een telefoontje of ik de rol wilde aannemen .“ Net voor de zomervakantie van 2022 waren de audities. In november van hetzelfde jaar begonnen de opnames in Oostende, want alles speelt zich af in deze badstad. De serie moest af zijn tegen de paasvakantie van 2023. Die opnames zijn dus al bijna één jaar gedaan. “Ik had 20 opnamedagen verspreid tussen oktober 2022 en april 2023. Ik kon het combineren met mijn school of ik ging eens niet naar school met toestemming, omdat er opnames waren. Op het moment van de opnames was ik inderdaad nog maar 7,5 jaar. Had ik tussen twee scènes niets te doen, dan las ik met de kindercoach de blaadjes die ik van school had meegekregen.”

Drukke dagen

Viel alles mee voor Elena? “Ik had soms drukke opnamedagen. En met momenten wilde ik graag naar huis, omdat ik moe was en ‘s anderendaags alweer terug moest zijn. Mijn hond in de serie deed ook niet altijd wat hij moest doen, waardoor we wel wat scènes moesten overdoen. Ik vond de scènes met de hond leuk, want tussendoor kon ik met hem spelen. Sommige scènes zijn ook wel grappig. De serie is niet bedoeld voor jonge kinderen en ik doe daarin mee als jong meisje”, glimlacht Elena.

Verhaal

Het verhaal: In Styx, een Vlaamse misdaadreeks met horrortwist, slaat het noodlot toe wanneer de corrupte politieagent Raphaël Styx door een gemaskerde moordenaar wordt doodgeschoten. Tot zijn grote verbazing en afschuw staat hij op uit de dood. Hoe groot is de prijs die hij voor die tweede kans moet betalen? En wie is zijn moordenaar…? “Het is inderdaad geen sprookje, maar een luguber verhaal. Gelukkig had ik een kindercoach die voor mij zorgde. Sommige scènes waren wel eng voor een kind, maar ik kon iedere keer bij haar terecht”, stipt Elena aan, die trots is dat ze mocht meespelen. “De meeste beginnen met enkele seconden opnames. Daarna figureren ze om pas nadien grote bij- of hoofdrollen te krijgen. Bij mij was het direct de belangrijkste bijrol. Dat is een grote stap. Ik moest niet eerst kruipen, wandelen of lopen, maar meteen spurten”’, lacht Elena, die er nu al van droomt om als 16-jarige naar de acteerschool te gaan.