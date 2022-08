Filmfestival pakt uit met ‘Meet the Masters’

Filmfestival Oostende zet de filmgeschiedenis centraal in een nieuw evenement. “Meet the Masters’ brengt hulde aan belangrijke cineasten. Niet in de bioscoop, maar in De Grote Post.

“Cultuur verbindt mensen”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Hij haalt graag een voorbeeld aan. “Tijdens het concert van Rammstein was de hele stad betrokken. Mensen uit aanpalende straten kwamen buiten om elkaar te ontmoeten. Vandaar dat ook nieuwe initiatieven van het Filmfestival (FFO) onze steun genieten.”

Samen met cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V) was hij aanwezig bij de voorstelling. Dat bevestigt dat het Filmfestival Oostende steeds meer ook een lokale culturele speler wordt. FFO heeft al het festival in januari, de jaarwerking van Cinema Storck (arthouse films) ,de FFO-night (Vlaamse premières met cast) en pakt nu uit met Meet the Masters. Artistiek directeur Peter Craeymeersch: “Het is een programma rond filmwijsheid waarbij we kijken in de filmgeschiedenis van na 1945. We stellen iconische regisseurs en hun werk voor. Elke maand komt er een avond waarbij we ook een gesprek met een bekend gezicht uit de filmwereld en plannen en uiteraard de vertoning. Dat zal plaatsvinden in De Grote Post. Met het initiatief rechten we ons tot de meerwaardezoekers of mensen die zich willen verdiepen in film.”

Bevraging

Filmfestival maakt zich sterk dat er een publiek voor is want uit een bevraging tijdens het filmfestival bleek dat de bezoekers ook interesse hebben in verdieping en in aanloop naar het filmfestival ook andere films willen ontdekken. “We zullen ons ook richten op jongeren want zij zijn ook filmliefhebber maar kennen niet wat er voorafgaand gebeurde.” De programmatie gebeurt door auteur en docente Anke Brouwers, een autoriteit in filmwijsheid. “Film kijken betekent ook dat je over de film praat. We willen niet enkel de cinefielen aanspreken maar een breed publiek. We hopen dat het dan niet bij die ene film blijft, maar dat de aanzet is om nog meer te ontdekken. We willen belangrijke films uit de geschiedenis een stuk minder vreemd maken. De selectie komt steeds tot stand in samenspraak met regisseurs, acteur of scenaristen. We willen het hele spectrum van de filmgeschiedenis behandelen en niet enkele Europese of Amerikaanse films. Ik zal de films inleiden en dat is nodig want je hebt basisinformatie en een context nodig. Nadien is er een gesprek met de gast en wat de film voor hem betekent. Nadien is er plaats voor reacties.”