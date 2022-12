Filmfestival Oostende strijkt neer in Blankenberge

Het Blankenbergse cultuurcentrum slaat de handen in elkaar met Filmfestival Oostende 2023. Onder de noemer ‘FFOcus op Film’ kunnen filmliefhebbers in januari in de filmzaal van de Pier genieten van twee Ensorwinnaars.

In aanloop naar het Oostendse filmfestival, dat loopt van 27 januari tot 4 februari 2023, lanceert FFO FFOcus op Film. In aanwezigheid van enkele castleden en creatives worden in de maand januari diverse Ensorwinnaars geprogrammeerd in West-Vlaamse cultuurcentra.

Marina en Girl

In Blankenberge kun je in de filmzaal van de Pier genieten van twee bekroonde, Vlaamse films in een FFO-jasje: op 12 januari wordt Marina van Stijn Coninx en op 26 januari wordt Girl van Lukas Dhondt vertoond, telkens om 19.30 uur.

Na afloop is er tijd om na te praten met een drankje in het bijzijn van een special guest. Elke bezoeker ontvangt een 1+1 filmvoucher voor FFO23 en maakt bovendien kans op een exclusief ticket voor het Gala van De Ensors.