Filmfestival Oostende pakt voor het eerst uit met echt café in de Bagatelle en dat scoort bij het publiek

Het caféluik neemt dit jaar een grotere plaats in op het Filmfestival. De rode loper is doorgetrokken tot aan de Bagatelle, de barruimte van de hippodroom, en dat valt in de smaak bij het publiek. “Het festivalcafé wordt wellicht een blijver, die het festival meer mogelijkheden geeft”, zegt directeur Peter Craeymeersch.

“Al van bij de eerste editie was er een café, toen nog in de Kinepolis”, herinnert directeur Peter Craeymeersch zich. Sinds een achttal jaar werd naast de ingang een tent geplaatst voor de catering, waar niet alleen businessevents plaatsvonden maar waar ook het publiek terechtkon. De laatste jaren werd samengewerkt met de hotelschool. “De combinatie van B2B en publiek was voor de cateraar niet evident. In de tent waren 100 plaatsen. Toch is de reden van de verhuis het tijdstip. Tenten ter plaatse houden en verwarmen in putje winter is niet eenvoudig.”

In de Bagatelle zijn meer mogelijkheden: 240 plaatsen en ruimte voor een feestje. “Sommige avonden was het volzet. En op vrijdag 11 maart plaatsen we zelfs een dj voor wat extra ambiance. Toch moet het festivalcafé laagdrempelig blijven. Zowel de cast als de bezoeker kunnen er terecht. Ons filmfestival staat voor contact tussen publiek en artiesten.”

Gerechten

De gerechten in de Bagatelle vallen in de smaak: er worden hapjes (bites to share) en klassiekers geserveerd. Men kan er ook zelf garnalen pellen. De catering van de Feestarchitect serveert ook de Oostendse garnaalkroketten, evenals dagvers gebak van Tartelotte in de namiddag.

De kaart bevat toch een ruime keuze met ook veggie-gerechten. Koks Pieter-Jan Daems en Aziz Beccha werken af en er is ook een Sana-dagsuggestie, samengesteld door Sandra Bekkari.

Elke dag twee of drie films

Sophie Vandekerckhove: “We hebben een festivalpas gekocht en elke dag zien we twee tot drie films. Dat proberen we te combineren met een drankje of eten in het festivalcafé tussen twee films door.”

Hedwige Karpowicz: “We komen al enkele jaren naar het filmfestival en maakten ook kennis met het festivalcafé dat zich vroeger vlak bij de ingang bevond. Maar daar was het druk en moest je lang wachten op het eten. In de Bagatelle gaat het vlotter. Maar je moet wel best vooraf reserveren. Het eten is lekker en we starten altijd met een glaasje bubbels om in de festivalsfeer te blijven.”

Vaste bezoekers

Marc Van Cutsem: “We zijn al enkele jaren vaste bezoekers en zijn blij dat het filmfestival er na twee jaar opnieuw is. We zien een drietal films naargelang het aanbod en kiezen onze film in de loop van het festival zelf. We komen vooraf of nadien iets eten. Dat zorgt voor een totaalbeleving.”

Claudine Goossens: “Ook vroeger aten we iets in het festivalcafé en dat viel altijd goed mee. De verhuis naar de Bagatelle is een goede zaak. Dit gebouw leent zich meer tot een festivalcafé.”

Eerste keer

Bart Marina en zijn dochter Yuma zijn voor het eerst op het filmfestival: “We ontdekken het filmfestival. We zagen al Sisterhood en gaan later nog naar een videotrilogie in Cinéconcert. Het festivalcafé is een aangename plek. Gisteren kwamen we iets drinken na de film en vandaag eten we iets. Het is hier gezellig. Het is een ontdekking en volgend jaar keren we zeker terug.”