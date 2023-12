Filmfestival Oostende pakt uit met ‘rebels’ programma van meer dan 125 films

Filmfestival Oostende maakte de definitieve selectie bekend met een zeer mooi aanbod ‘Oostendse films’, drie competities en een opwaardering voor de kortfilms. Er komen ook een festivalcafé en een restaurant.

De slotfilm van het festival wordt ‘De magneet man’ van Gust Van den Bergh met Danny Ronaldo, bekend van het gelijknamige circus. “Daarmee gaan we 100 jaar terug in de tijd toen films getoond werden op kermissen en in circussen. In januari riskeren we ons niet aan een circustent maar de film wordt deze zomer dan wel op zo’n locatie getoond tijdens TAZ”, zegt Peter Craeymeersch. Het filmfestival toont 125 films en dat zijn, met uitzondering van de masterselectie en de Ensorfilms, allemaal premières of avant-premières. “We hebben een uitgebreid aanbod aan premières van Vlaamse tv-series zoals Assisen met Gene Bervoets, Juliet met Charlotte Debruyne en Styx met Sebastien Dewaele waarbij we telkens twee of vier afleveringen tonen”, duidt Craeymeersch. Marc Didden wordt geëerd met een ster voor zijn hele werk; nadien wordt Instanbul (deels opgenomen in Oostende) vertoond. “De competities zijn belangrijk. In Look brengen we de topfilms van internationale festivals waarbij het camerawerk opvalt. In Coop focussen we op co-producties vanuit België met het buitenland. Iedere maker komt zijn film voorstellen. In Soon komen straffe film van jonge regisseurs aan bod.”

Oostendse prenten

Er is een mooie selectie van films over Oostendse onderwerpen : de openingsfilm Holy Rosita werd gedraaid in de badstad. Cultuurschepen Bart Plasschaert :”Ook de film Hazegras, opgenomen met 125 mensen uit de wijk, gaat in première. Ik ben benieuwd want ik woon er ook. Er wordt ook een koppeling gemaakt met het Ensorjaar via een documentaire over Ensor. Ook een film over Arno wordt opnieuw vertoond.”

Filmkeuze Gene Bervoets

“Ik kijk heel erg uit naar de films en ga me de komende wekend bezig houden om zoveel mogelijk films vooraf te zien”, zegt master Gene Bervoets. Zijn filmselectie (10 oudere films) bevat klassiekers als West Side Story en Death in Venice, maar ook twee humoristische films. “Ik wou Buster Keaton tonen, een van mijn grote helden. Hij is een genie en heeft verschillende keren zijn leven gegeven om een film af te maken. Daarnaast konden ook de Marx Brothers aan bod. Ook de jongeren moeten zeker in contact komen met die grootheden.” Het filmfestival is ook een aanleiding om de oude band van Gene Bervoets weer tot leven te wekken. “In de jaren ’70 was ik zanger van de punkband The Plastic Bags. We maakten er Antwerpen en omstreken mee onveilig. Eén van de zonen van de bandleden vond de cassettes van toen terug en remasterde de opnames. Ikzelf zong nieuwe dingen in. Het optreden op het filmfestival zal echter gebeuren door de kinderen van de toenmalige bandleden, waaronder mijn zoon. Ze noemen zich de Micro Plastics. We zullen samen optreden in De Grote Post. Het is een voorbode voor een dubbelelpee die in maart uitkomt.”

Sterren en eten

Er komen 175 gasten (acteurs, regisseurs en anderen uit de filmsector) langs. Sterren op de Zeedijk zijn er voor onder meer master Gene Bervoets, Wannes Destoop (regisseur openingsfilm), Marc Didden (lifetime time achievement) en de Nederlandse acteur Frank Lammers. Op het terrein komt er een festivalcafe (voor feestjes) en in Kinepolils opent een tijdelijk restaurant waarvoor de Hotelschool Koksijde samenwerkt met de Northseachefs.

Jamies en Ensors

De Jamies (online en video awards) kregen dit jaar meer dan 18.000 inzendingen. Na selectie bleven er 5000 makers over; 1701 zijn genomineerd voor 17 verschillende prijzen. Hannes Coudenys : “We zijn 4 jaar geleden klein gestart. Om te vermijden dat steeds de bekendste koppen winnen hebben we nu meer categorieën.” De Jamies worden uitgereikt in De Grote Post op 2 februari.

De Ensors zullen op 3 februari uitgereikt worden in het Kursaal met een nieuw presentatieduo : Fatma Tazpinar en (Oostendenaar) Xavier Taveirne. “We kenen hen als tv-gezichten, maar beiden zijn ook makers van eigen reeksen”, zegt voorzitter Wim Vanseveren.

Kortfilms

De kortfilms keren terug als volwaardig onderdeel van het festival. Programmator Henri Disotuar : “Iedere filmmaker start met een kortfilm en we willen die jonge mensen de kans geven om hun kortfilm te tonen. We tonen ze voor de grote films in alle zalen en nog eens in een aparte competitie. 12 kortfilms komen zo aan bod.”

Praktisch: Ticketprijzen variëren per dagdeel of genre. Er is al een filmpas om alle film te zien voor 49 euro (tot 16/1) of 59 euro (na 16/1). Voor speciale evenementen is er wel een supplement.