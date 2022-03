Filmfestival Oostende opende vrijdagavond met steronthullingen en de openingsfilm ‘Nowhere’

De veertiende editie van Filmfestival Oostende is vrijdagavond in gang geschoten door master Koen De Bouw en artistiek directeur, Peter Craeymeersch. Zowel de master als Peter Monsaert, regisseur van de openingsfilm ‘Nowhere’, mochten als eerste hun ster op de Walk of Fame onthullen. Filmfestival Oostende loopt nog tot en met zondag 12 maart.

“De sombere dagen van lockdowns en gesloten cultuurhuizen kunnen we achter ons laten.” Met deze woorden verklaarde artistiek directeur van Filmfestival Oostende, Peter Craeymeersch, de veertiende editie van het filmfestival voor geopend. En dat werd tijd. De filmwereld en het publiek hebben er 2,5 jaar moeten op wachten. “Eerst en vooral hadden we de vraag voor die verschuiving van datum (van september naar januari, nvdr.) om wat verderaf te organiseren van Film Fest Gent”, verklaard Craeymeersch de wachttijd. “En dan kwam het coronavirus opzetten. Januari 2021 kon niet doorgaan omwille van de bekende reden en dan was er die plotse stijging van het aantal besmettingen in december, waardoor we van januari ‘22 naar maart ‘22 moesten verschuiven.”

© (Foto JRO)

Peter Craeymeersch schenkt met zijn filmfestival aandacht aan maatschappelijke thema’s, zoals gendergelijkheid, duurzaamheid, enzovoort. Maar hij stond bij de opening ook stil bij de oorlog in Oekraïne. Master Koen de Bouw zette de bakens uit en stelde een heus programma voor deze editie van het filmfestival voor. Actrice Ruth Becquart sprak in haar speech bij de opening lovende woorden aan het adres van de master. “Meer dan dertig films en veertig series in binnen- en buitenland, maar Koen blijft de immer bescheiden parel uit de Kempen”, klonk het. Waarna de acteur de borstel ter hand nam en het zand van zijn ster op de Walk of Fame veegde. “Het zijn dagen waarin we merken hoe kostbaar onze vrijheid is en hoe we dat moeten koesteren”, liet de master optekenen, daarmee verwijzend naar de voorbije coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Daarna was het de beurt aan regisseur Peter Monsaert om het zand van zijn ster te vegen.

© (Foto JRO)

Een uurtje later trok de hele cast van openingsfilm ‘Nowhere’ langs de rode loper aan cinemacomplex Kinepolis, richting de zaal waar de openingsfilm vertoond zou worden. Onder hen ook Sebastien Dewaele, die een thuismatch speelt. De Oostendenaar speelt in de film de baas van Koen De Bouw, of beter gezegd van het personage die De Bouw speelt in de film. Daarin speelt Koen De Bouw, André, een ex-truckchauffeur die zijn dagen vult met het opknappen van een afgelegen baancafé. “Ik ben in de film de baas van een klein transportbedrijfje”, duidt Sebastien. “Ik heb een café gekocht en dat heeft wat opknapwerk nodig. Koen lapt dat als André een beetje op na zijn uren.” Het is niet de eerste keer dat Sebastien samen speelt met Koen de Bouw. “Ik speelde al met hem in Grenslanders. We kennen elkaar dus redelijk goed.”

© (Foto JRO)

Zaterdag krijgt ook de Noord-Ierse actrice Michelle Fairley, bekend van haar rol als Catelyn Stark in Games of Thrones, een ster op de Walk of Fame. Ze komt in Oostende haar nieuwste film ‘Nobody Has To Kwo’ voorstellen. Dat doet ze samen met regisseur en acteur Bouli Landers. Ook die laatste krijgt zaterdag om 18 uur zijn ster op de Oostendse zeedijk. Op zondag 6 maart wordt de rode loper uitgerold voor de jongste filmliefhebbers tijdens de familiedag. De jongelingen en hun familie worden ondergedompeld in de wereld van Ketnet en Ketnet Junior. Kinepolis Oostende wordt voor de gelegenheid omgetoverd in een heus kinderparadijs. Drie dagen later zijn de dames aan de beurt tijdens de Ladiesnight. Gastvrouw Eva Kamanda en master Koen De Bouw nodigen alle vrouwen uit voor een heerlijke filmsoirée met goodies en een leuke winactie. Sandra Bekkari is de special guest van de avond.

Maar er worden ook filmprijzen uitgedeeld. Op 9 maart worden 14 winnaars in evenveel categorieën bekroond door de vakjury met een Jamie, de prijzen voor Vlaamse onlinevideomakers. En er zijn natuurlijk ook De Ensors, de belangrijkste filmprijs in Vlaanderen. De Ensors worden uitgedeeld op zaterdag 12 maart. Verder toont het Oostendse filmfestival net geen honderd films, waarvan ruim zeventig films in avant-première getoond worden. Filmfestival Oostende loopt nog tot zondag 12 maart.