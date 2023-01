Filmfestival Oostende komt met Marina van Stijn Coninx naar CC Scharpoord Knokke-Heist

In aanloop naar het Filmfestival Oostende, van 27 januari tot en met 4 februari, en het Gala van De Ensors, de Vlaamse film- en televisie-awards op 4 februari, lanceert FFO ‘FFOcus op Film’. Op donderdag 12 januari brengen ze Ensorwinnaar Marina over het leven van de jonge zanger-muzikant Rocco Granata naar het Cultuurcentrum Scharpoord Knokke-Heist.

Kom je naar de Film Marina, dan krijg je ook een 1+1 filmvoucher voor Filmfestival Oostende en maak je kans op een exclusief ticket voor het Gala van De Ensors.

Voorgesprek met regisseur Stijn Coninx in CaféCultuur

De film start om 20 uur en wordt om 19 uur ingeleid door een voorgesprek met regisseur Stijn Coninx en Benedikte Van Eeghem in CaféCultuur. Het is niet uitgesloten dat ook acteur Matteo Simoni die de hoofdrol in de film vertolkte, aanwezig is. Tickets zijn verkrijgbaar aan de balie van het cultuurcentrum telefoon 050 63 04 30. (DM)