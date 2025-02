Filmfestival Oostende eert walvis van 16 meter

Wim Opbrouck blijft verbazen. Zijn film Like they walk on the moon (die hij samen met regisseur Frederik Carbon realiseerde, red.) werd goed onthaald op de première zaterdag op Filmfestival Oostende. Vandaag, zondag, was er een plechtigheid rond de walvis.

De concertfilm/documentaire/ontdekkingstocht speelt zich af op de Noordzee en kreeg een vervolg aan het Kursaal. Daar ligt sinds vrijdag een levensgrote walvis. Een idee van Wim Opbrouck en een mooi vervolg op ‘Ik ben de walvis’, de muzikale voorstelling die hij twee jaar geleden op Theater aan Zee bracht.

De walvis als ijsbreker, als drager, als sterke schouder en als kwetsbaar dier. Tijdens de plechtigheid, in aanwezigheid van Wouter Torfs (Centrum Algemeen Welzijnswerk) en maker Hedwig Snoeckx speelde de stadsharmonie het ‘Lied van de walvis’. Leden van Briek (vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking) schilderen de walvis nog wat zwarter. Ook de eerste editie van het krantje van het IOBZ (Instituut voor Onderzoek en Betovering van de Zeeën) werd verdeeld op 5.000 exemplaren. De aangespoelde blijft nog het hele filmfestival liggen.