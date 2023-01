Filmfestival Oostende eert Caroline Pauwels met vijf films

Filmfestival Oostende zal vijf films opdragen aan Caroline Pauwels. Caroline was jarenlang rector van de Vrije Universiteit Brussel en lid van de Raad van Bestuur van het filmfestival. 5 augustus overleed ze op 58-jarige leeftijd aan maag- en slokdarmkanker. Het filmfestival wil deze editie Caroline herdenken. “Je inspiratie, je enthousiasme, je visie en je humor, we zijn ongelooflijk dankbaar voor wie je was en hoe je meehielp aan ons festival.” De vijf films worden uitgekozen door vijf geliefden van Pauwels.

Het FFO zal begin februari Caroline Pauwels tijdens het filmfestival herdenken. Ze willen hun dank uiten voor haar jarenlange inzet als lid van de Raad van Bestuur van FFO. “We beloven jouw prachtige waarden verder uit te dragen in de toekomst en laten daarom vijf geliefden aan het woord. Vijf mensen die je nauw aan het hart lagen, kiezen een film die onlosmakelijk verbonden is met je unieke zelf en vertoond zal worden op Filmfestival Oostende 2023 27 januari tot 4 februari.”

Uitgekozen films

Isabel Junius, die de documentaire ‘De vier seizoenen van Caroline Pauwels’ maakte, ging voor de film ‘Les Vacances de Monsieur Hulot’. Herman Van Goethem, rector van Universiteit Antwerpen ging voor ‘Tokyo Story’: “Enerzijds flamboyant en uitbundig, anderzijds evenwichtig en op zoek naar schoonheid. Zo stond Caroline in het leven en engageerde ze zich voor haar universiteit en voor jonge vrouwen uit kansengroepen.”

“Boyhood was een film, die we met mama hadden gezien en die haar ook erg geraakt had”

Eva Vanhengel, een goede vriendin van haar koos de film ‘La vita è bella’. Journalist, columnist en lector Sakina Elkayouhi ging voor ‘Firas’. En ook de kinderen van Caroline Pauwels, Anna Violette en Emil Rousseau kozen een film uit om hun moeder te herdenken, namelijk ‘Boyhood’. “Het was een film, die mama heel erg had geraakt. De gesprekken die eruit voortvloeiden met ons drietjes waren heel tekenend. We spraken over het uiteengaan van relaties en “de helaasheid der dingen” waardoor we elkaar nog meer ontdekten en begrepen.”

Meer informatie over de films vind je terug via deze link. Medewerkers of studenten van de VUB kunnen op vertoon van hun kaart de films bijwonen aan een voordeliger tarief van 3 euro per film of 10 euro voor de 5 films.