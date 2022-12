Filmfestival Oostende 2023 stelt programma voor: “Nooit eerder zoveel talent van eigen bodem”

Het programma van Filmfestival Oostende is compleet. Nooit eerder stond zoveel talent van eigen bodem geprogrammeerd. De 15de editie van het Filmfestival presenteert meer dan 70 avant-premières op een totaal van 108 films en een recordaantal Vlaamse series. Afspraak van 27 januari tot en met 4 februari.

Na twee uitdagende coronajaren van wroeten, herscheppen en een succesvolle, maar ingetogen editie in maart 2022, kan FFO in januari eindelijk een eerste volwaardige wintereditie presenteren. Master Natali Broods maakte een selectie rond het thema ‘Family Dynamics’, maar in het hele programma komt die relevante rode draad terug. Er is een uitgebreid aanbod aan talent van eigen bodem, met The Chapel, de gloednieuwe langspeelfilm van gerenommeerd regisseur Dominique Deruddere, als opener. Samen met Aller/Retour van Dorothée van den Berghe, Baghdad Messi van Sahim Omar Kalifa en LUKA van Jessica Woodworth, gaan er maar liefst vier Belgische films feestelijk in première. Daarnaast pakt FFO ook uit met nieuw werk van internationale grootmeesters als Spielberg en Aronofsky en het grootste aantal Oscarinzendingen ooit.

Opvallend dit jaar is het recordaantal aan series uit eigen land. Master Natali Broods is te zien in de nieuwe near-fiction reeks Arcadia. De COOP!-competitie bundelt de beste Belgische en Nederlandse coproducties en wordt beoordeeld door een publieksjury onder leiding van juryvoorzitter Wim Willaert. De SOON!-competitie bekroont nieuwe filmmakers die met hun eerste of tweede film hoge ogen gooien op prestigieuze internationale festivals. Tot slot is er de hoofdcompetitie, de LOOK!-competitie, waarin zoals elk jaar een selectie visueel verbluffende films onder de loep genomen onder leiding van juryvoorzitter Jaco Van Dormael.

Filmfeest

“De lustrumeditie draagt FFO op aan twee mensen die ons dit jaar spijtig genoeg hebben verlaten, maar die ons zo veel hebben bijgebracht”, luidt het. “Caroline Pauwels was jarenlang begeesterd bestuurder bij het Filmfestival. Om haar te eren, kiezen vijf mensen die haar nauw aan het hart liggen, elk een film die bij haar past. Daarnaast is er Arno, notre plus beau, die gerust één van de medestichters mag genoemd worden van dit festival. Dat zijn vrienden Dominique Deruddere, Jaco Van Dormael en Marc Didden nadrukkelijk aanwezig zijn op dit festival, is geen toeval.”

De Koningin der Badsteden verandert in een groot filmfeest. Ook dit jaar is er een gezellig festivalcafé vlak naast de rode loper. De Grote Post is een nieuwe festivallocatie en in de Lafayette en de Sous-Sol in de uitgaansbuurt vinden afterparty’s plaats. In de Zeegeuzen is er dan weer een filmkwis. Op zondag zijn gezinnen met kinderen aan het feest. Op zaterdag 4 februari vindt in het Kursaal het 13de Gala van de Ensors plaats, waar de prijzen voor de Vlaamse audiovisuele sector worden uitgereikt. (HH)

info op www.filmfestivaloostende.be.