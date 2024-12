Filmclub 62, hét huis voor alternatieve films aan de kust: “Sinds 2013 gebruiken we zaal 8 in Kinepolis”

Filmclub 62 heeft afgelopen weekend ter gelegenheid van hun 62-jarig bestaan een gezellige filmvoormiddag georganiseerd in Kinepolis Oostende. Zo’n 300 filmclubleden bekeken de film ‘Une Vie Rêvée’ en genoten nadien van een drankje op de receptie.

Vorige week zondag verzamelden er zich zo’n 300 cinefielen en sympathisanten in Kinepolis Oostende om het 62-jarig bestaan van de lokale Filmclub 62 te vieren. Exact 62 jaar geleden werd de filmclub door een aantal bevriende filmliefhebbers opgericht in Oostende. “Bij de start, onder de naam ‘Het Rode Scherm’, maakte de filmvereniging deel uit van de socialistische zuil. De films werden in het volkshuis de ‘Noordstar’ gedraaid. We hebben onze filmavonden nog georganiseerd in Ciné Studio en later ook in cinema Rialto, de laatste stadscinema van Oostende. Sinds 2013 mag Filmclub 62 zaal 8 in Kinepolis gebruiken”, vertelt Anne Vroomen, coördinator van Filmclub 62.

Met als doel de filmcultuur in Oostende te bevorderen en filmliefhebbers in de regio te verenigen, organiseert de club al meer dan 60 jaar toegankelijke cinemanamiddagen -en avonden. Dit van september tot begin juni, telkens op elke donderdag en de tweede dinsdag van de maand.

Kritisch engagement

Met een eigenzinnige mix van actuele, klassieke, avant-garde en cultcinema uit de vijf continenten, is Filmclub 62 al vele jaren een vaste waarde bij een ruim publiek van Oostendse cultuurliefhebbers. “We richten ons op de Europese- en wereldcinema. Die films zijn vaak een stuk minder commercieel en hebben een sterk sociaal en kritisch engagement. Via projecties op het grote doek brengen we toch een aantal hekelpunten in de maatschappij in de aandacht, zoals misbruik van politieke en godsdienstige macht, de problemen van de derde en de vierde wereld en onderdrukking.”

1.500 leden

“We zijn een van de grootste en oudste filmclubs aan de kust. Voor het ogenblik hebben we zo’n 1.500 leden. Dit zijn Oostendenaren, maar ook mensen uit Brugge, Diksmuide, Nieuwpoort, Oudenburg en Gistel. Zij brengen vervolgens ook nog eens vrienden en familie mee. We hebben voornamelijk gepensioneerde leden, maar we hopen naar de toekomst toe nog iets meer jongeren warm te maken voor onze niet-commerciële films”, besluit Anne.

Wil je ook lid worden van Filmclub 62? Voor drie euro bekom je een lidkaart en voor de schappelijke prijs van zeven euro geniet je van de mooiste filmvertoningen in Oostende.

Meer info vind je op de website www.filmclub62.com.