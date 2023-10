Film over vliegtuigcrash in Jabbeke wordt er voor het eerst vertoond: “Contact blijven houden met familie”

Op 1 december 2023 is het exact 80 jaar geleden dat de B-17 bommenwerper Damn Yankee van piloot-gezagvoerder Bruce Sundlun in Jabbeke is neergestort. Naar aanleiding daarvan wordt de film ‘Above and Beyond’ voor het eerst in Jabbeke getoond.

Sundlun was een Joods-Amerikaans piloot die in de Tweede Wereldoorlog diende voor de United States Army Air Forces. In 1943 stortte hij neer in deelgemeente Snellegem. Bruce Sundlun was het enige bemanningslid dat na de crash kon ontsnappen. Dankzij zijn koelbloedig optreden kon hij zijn vliegend fort voorbij het dorp sturen. Door zijn beslissing om het vliegtuig richting de velden te sturen, werden veel mensenlevens gespaard.

In 2009 ontving Sundlun – op dat moment gouverneur van de staat Rhode Island – wegens die heldendaad de titel van ereburger van de gemeente Jabbeke. De Jabbeekse heemkundige Luc Packo is al jaren gepassioneerd verzamelaar van alle onderdelen van het vliegtuig die in het veld in de Zomerweg terug te vinden zijn. In de loop der jaren legde Packo een enorme verzameling brokstukken, schroeven, stukken plexiglas, enz. aan, met als pronkstuk een deel van de propeller die later werd gesigneerd door Sundlun. Na jaren onderzoek is Packo een expert rond deze historische gebeurtenis in Jabbeke.

Boek

Om deze reden werd hij een aantal jaar geleden ook aangesproken door een ploeg filmmakers die bezig waren met een project rond het verhaal van Bruce Sundlun, om hieraan zijn medewerking te verlenen. “In het boek Bail Out schetst ik het verhaal van de Damn Yankee en van de vlucht van Bruce Sundlun. Maar het verhaal in het boek is nog veel ruimer. Het schetst de deelname van de V.S. aan de Tweede Wereldoorlogsindustrie in de luchtvaart. Erg interessant is ook de verschillende bijdragen van Jabbeekse burgers die dit hoofdstuk uit de lokale geschiedenis nog hebben meegemaakt”, zegt heemkundige Luc Packo.”

Een laatste deel handelt over de verschillende herdenkingen die er al zijn geweest. Bruce Sundlun bracht het tot gouverneur van Rhode Island, maar hij vergat zijn verleden niet. “Al in 1995 kwam hij langs, ter ere van de voorstelling van mijn boek ‘Jabbeke 1940-1947’. In 2009 werd hij door Jabbeke gehuldigd en kreeg hij de titel ereburger van Jabbeke. Ik hield tot aan het overlijden van de piloot in 2011 contact met Bruce Sundlun en tot op vandaag de dag hou ik nog contact met diens familie en met familie van de andere bemanningsleden. Zijn dochter Kara en zoon Tracy, vergezeld door een Amerikaanse filmploeg, kwamen hier een documentaire ‘Above and beyond’ maken over de Wereldoorlogen.” In 2014 werd de film/documentaire officieel voorgesteld in de Verenigde Staten, met Luc Packo als eregast.

Naar aanleiding van de 80-jarige herdenking van deze gebeurtenis wordt in het Vrijetijdscentrum de film op vrijdag 10 november om 20 uur voor het eerst in Jabbeke voor publiek getoond. De film is Engels gesproken, met Nederlandstalige ondertiteling. (PA)