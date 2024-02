Film ‘Giampaolo Amoruso’ van West-Vlaamse amateurcineasten wint cinematografieprijs

Carine De Brabandere uit Heule en Ronny Claus uit Waregem winnen met hun film ’Giampaolo Amoruso’ de prijs voor beste cinematografie op het filmgala ‘Breedbeeld’, een jaarlijkse filmfestival voor amateurcineasten over heel Vlaanderen.

“Onze film ’Giampaolo Amoruso’ en gaat over een zeer getalenteerde glasblaaskunstenaar met Siciliaanse roots die in Deerlijk woont. Een documentaire over zijn kunstwerken maar ook over de mens achter de kunstwerken zelf”, vertelt Carine De Brabandere.

Carine en Ronny zijn niet aan hun proefstuk toe. Ze wonnen in het verleden al tal van prijzen onder andere met ‘Seine’. “Hoeveel nationale prijzen we al hebben gewonnen? Dat weet ik niet precies. Verschillende in ieder geval”, zegt Carine trots. Beiden zijn reeds jarenlang lid van de film en videoclub ‘Impuls’ uit Kortrijk.

Gastheer Jan Verheyen

Deze editie van het ‘Breedbeeld filmgala’ vond plaats in Mechelen. ‘Breedbeeld’ is een overkoepelend orgaan voor de Nederlandstalige amateurcineasten en fotografen over Vlaanderen. De directeur van Breedbeeld, Wouter Vanspringel was vol lof over deze film. Jan Verheyen praatte de gala aan elkaar en interviewde al de cineasten na hun voorstelling. Na deze bijzondere avond en met de overwinning op zak keerden Carine De Brabandere uit Heule en Ronny Claus uit Waregem terug richting West-Vlaanderen.