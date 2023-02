Film ‘Close’ sleept meeste nominaties binnen voor Franstalige filmprijzen

De film ‘Close’ van Lukas Dhont, de Belgische inzending voor de Oscars, is een van de favorieten voor de twaalfde editie van de Magritte du Cinéma, de Franstalige filmprijzen in België. De film werd tien keer genomineerd. Blankenbergenaar Angelo Tijssens schreef mee aan het scenario van ‘Close’

‘Close’ is genomineerd in de categorieën beste Vlaamse film, beste buitenlandse film in coproductie, beste actrice in een bijrol (voor Emilie Dequenne), beste acteur in een bijrol (voor Igor Van Dessel), beste jong mannelijk talent (voor Eden Dambrine en Gustav De Waele), beste beeld, beste decor, beste kostuums en beste montage.

In de categorie beste film nemen ‘Animals’ van Nabil Ben Yadir, ‘La ruche’ van Christophe Hermans, ‘Nobody has to know’ van Bouli Lanners, ‘Rien à foutre’ van Julie Lecoustre en Emmanuel Marre en ‘Tori et Lokita’ van de broers Dardenne het tegen elkaar op.

Tegenstanders van ‘Close’ in de categorie beste Vlaamse film zijn ‘Le otto montagne’ van Felix Van Groeningen en Charlotte Vandermeersch, ‘Nowhere’ van Peter Monsaert en ‘Rebel’ van Adil El Arbi en Bilall Fallah.

Nabil Ben Yadir (‘Animals’), Bouli Lanners (‘Nobody has to know’), Julie Lecoustre en Emmanuel Marre (‘Rien à foutre’) en Jean-Pierre en Luc Dardenne (‘Tori et Lokita’) zijn genomineerd in de categorie beste regisseur.