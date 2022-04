Figuranten uit Mariënstede genieten van première ‘Loslaten’

Kim Desmedt stelde tijdens de première van Loslaten de film voor die ze in samenwerking met verschillende bewoners van Mariënstede maakte. “Heel fier en blij dat we zo goed konden samenwerken.”

De uit Moorslede afkomstige Kim Desmedt (25) studeerde vorig jaar af aan het RITCS in Brussel waar ze de richting audiovisuele kunsten volgde. Voor haar masterproef moest ze een film maken.

“Ik koos ervoor om dat in een voor mij bekende omgeving te doen. We filmden in Moorslede en Dadizele en ook Mariënstede, de voorziening voor mensen met een beperking, werd nauw betrokken bij het maken van de film”, vertelt Kim.

Dat zij Mariënstede inschakelde om Loslaten te maken, is geen toeval. Het verhaal gaat over een jonge vrouw met een beperking die dient om te gaan met liefdesverdriet.

“Het verhaal is gebaseerd op wat mijn zus Eveline heeft meegemaakt. Zij is een belangrijke bron van inspiratie geweest voor het maken van de film”, legt Kim uit.

Op de rode loper

Kim wist enkele bekende acteurs te strikken voor haar film. Zo speelden Joke Emmers en Robbert Vervloet de hoofdrollen. “Daarnaast kon ik rekenen op vijf figuranten uit Mariënstede die hun eerste stapjes in de filmwereld zetten.”

Onder andere de 36-jarige Cindy Declerck speelt mee in de kortfilm. “Het waren lange opnamedagen. Mijn rol bestond erin om boterhammen te eten. Ik heb er veel gegeten, maar vond het wel enorm leuk.” Cindy kreeg de film zaterdag voor het eerst te zien. De bewoonster van Mariënstede mocht voor de première ook eerst mee de rode loper op. “Een enorme ervaring.”

“De bewoners van Mariënstede waren heel goed voorbereid waardoor de opnames echt wel vlot verliepen”, aldus Kim.

Zij werkt inmiddels al enkele maanden bij een mediabedrijf in Antwerpen. “Ik werk er heel erg graag, maar in aanloop naar de première begon het toch ook terug te kriebelen om zelf opnieuw scenario’s te schrijven en films te maken.”

