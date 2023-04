Figuranten spelen bingo voor filmopnames ‘Hazegras’ in Oostende

Zo’n 40 figuranten waren zaterdagnamiddag present in de Marineclub op de wijk Hazegras waar de ‘bingoscene’ werd gedraaid voor de film ‘Hazegras’.

Nog tot zondag worden opnames gemaakt voor de film.Die brengt verhalen van mensen uit de wijk. Het gaat om de vijfde film van de Oostendse organisatie Klein Verhaal.Hans Dewitte van ‘Klein Verhaal’ was tevreden met de opkomst maar hoopte dat in de loop van de dag nog een tiental figuranten zouden langskomen.De rode draad in de film is de eenzaamheid omdat veel bewoners het binnenland achter zich lieten en zich in de wijk kwamen vestigen.

En dat werd mooi verwerkt tot één film: een 15-tal verhalen,die zich telkens achter een raam afspelen,hebben op het eerste zicht weinig met elkaar gemeen. “Het is een mozaïekvertelling met mensen die allen het DNA van deze wijk zijn. Op het einde komt alles samen op één avond als er een bingo wordt gehouden”, zegt Hans.

De film zal volgend jaar worden vertoond op het filmfestival in de badstad. (PM)