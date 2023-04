Figuranten gezocht voor film over wijkbewoners Hazegras

Nog tot zondag worden opnames gemaakt voor de film ‘Hazegras’. Die brengt verhalen van mensen uit de wijk. Het gaat om de vijfde film van de Oostendse organisatie Klein Verhaal.

“Een jaar geleden streken we neer in de wijk. Die heeft een rijke geschiedenis met de haven, marine en bordelenbuurt. De wijk is ook in transitie want er komen nieuwe gebouwen. Het is dus het ideale moment om de wijk in beeld te brengen”, zegt Hans Dewitte van Klein Verhaal. “Het resultaat van de jaarwerking wordt een film met verhalen van mensen uit de wijk. 50 mensen werken mee en een 30-tal zijn in de film te zien, naast 150 figuranten uit de buurt.”

Eenzaamheid

Er is een rode draad : de eenzaamheid, ontstaan omdat veel bewoners hun netwerk (in het binnenland) achterlaten. En dat werd mooi verwerkt tot één film: een 15-tal verhalen, die zich telkens achter een raam afspelen, hebben op het eerste zicht weinig met elkaar gemeen. “Het is een mozaïekvertelling met mensen die allen het DNA van deze wijk zijn. Op het einde komt alles samen op één avond als er een bingo wordt gehouden”, zegt Hans.

De film wordt gemaakt door een professioneel team en het resultaat wordt geen kortfilm. “Per draaidag hebben we een 7-tal minuten film. Het wordt dus wellicht 50 minuten die we op het filmfestival van Oostende in 2024 presenteren.” Het is geen vrijblijvend project: Klein Verhaal moet per draaidag gemakkelijk 10.000 euro investeren en daar komen nog eens de montage en andere kosten bij. Voor Hans is het de moeite waard: “Net zoals onze vorige films in andere wijken willen we de stem laten horen van wie niet gehoord wordt.”

Een van de eerste scènes die werd opgenomen, moet aantonen dat mensen hun buren niet kennen. “Ik speel een eenzame man die aanklopt bij een buur omdat zijn muziek te luid staat”, zegt Geert Ollieuz. Hij stelde meteen zijn flat ter beschikking voor de opnames. “Meespelen is een makkie want ik figureer al 25 jaar en stond al talloze keren op een podium, onder meer in de Bourla. Toen Klein Verhaal me vroeg, heb ik niet getwijfeld. De opnames zijn erg leuk.” Zijn tegenspeler is Ismael Develter : “Ik speel een zware jongen op de dool. Als Geert bij mij komt aankloppen om te klagen over luide muziek, moet ik een opmerking maken over zijn beperking en mag ik keihard met de deur slaan. Het is heerlijk om als wijkbewoner te kunnen meespelen.”

Bingoscène

Voor Hazegras worden nog figuranten gezocht voor zaterdag. Dan wordt in de marineclub (kazerne in Graaf de Smet de Naeyerlaan) een bingoscène met veel figuranten opgenomen. Men kan zich melden vanaf 13.30 uur. Opnames kunnen duren tot na 22 uur.

Charlie Wyllie. (foto PM) © PETER MAENHOUDT

Wijkbewoner Charlie Wyllie: “Ik speel mezelf: voorzitter” “Ik ben voorzitter van de wijkwerking Hazegras en met onze vereniging volgden we de voorbereidingen van de film. Uiteindelijk besloot ik om ook mee te spelen”, zegt Charlie Wyllie, die ook in de film de voorzitter speelt. Badkamerscène “Mijn verleden als acteur in de Oostendse revue komt hier van pas. Ik speel een badkamerscène en nog een tweetal andere scènes. De filmopnames zijn een mooie ervaring.”

Nicolas Daenens. (foto PM) © PETER MAENHOUDT