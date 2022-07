Ewout (15) filmt en programmeert zich in de kijker: “Gestart met een drone”

De 15-jarige Ewout Wybo, die Technologische Wetenschappen volgt aan het VTI van Roeselare, houdt van filmen en programmeren. Die microbe heeft hij van zijn papa Lieven gekregen die radioamateur is.

Ewout Wybo (15) is gebeten door techniek. De appel valt niet ver van de boom, want ook papa Lieven heeft als radioamateur een passie voor al wat met techniek en elektronica te maken heeft. Ewout kreeg zo dus wel al iets mee, maar heeft vooral veel aan zichzelf te danken, door een diepe interesse, zelfstudie en wilskracht.

Maar Ewout doet meer dan dat en zit zeker niet de hele dag op zijn kamer aan de computer. Hij doet ook reddend zwemmen en gewoon zwemmen in Izegem, gaat vaak fietsen en lopen in zijn vrije tijd en volgt bovendien ook nog eens muzieklessen in Izegem waar hij trompet speelt en soms meedoet met een orkest. Beide ouders zijn dan ook van Izegem afkomstig en daar gaan ze nog vaak naartoe.

“Ik had een drone gekocht en mijn broer en zus deden hun communie. Ik had gevraagd of ik daar mocht filmen op die locatie en daar heb ik dan filmfragmentjes van in elkaar gestoken en een mooi filmpje gemaakt. Zo is het allemaal begonnen”, weet Ewout te vertellen.

Ik wil vooral mensen blij maken met wat ik creëer

“Dat filmpje dat ik uit eigen initiatief gemaakt had, werd opgemerkt door Sévrine Adams die we kennen en in het bestuur zit van de Izegemse Krekelzwemmers. Zij vroeg of ik hun evenement Krekel Open Bad wou filmen op 25 juni. Daar ben ik uiteraard op ingegaan en ik ben nu volop bezig met de montage van de vele filmpjes die ik er doorheen de dag gemaakt heb. Ondertussen werd ik daar ook al aangesproken en zo gaat de bal aan het rollen.”

Zelfstudie

“Naast filmen, heb ik ook enorm veel interesse in programmeren. Op school leren we programmeren en tijdens corona verveelde ik mij. Daardoor begon ik thuis het een en ander op te zoeken en werd mijn interesse in programmeren nog meer aangewakkerd. Ik zocht op hoe alles in zijn werk ging en begon een projectje. Maar daar had ik nog enkele vragen over en dus polste ik bij een leerkracht van het VTI die mij al cursussen doorgaf van het vierde jaar. Zo heb ik wat zelfstudie gedaan over programmeren.”

Bedrijfje

“Mijn school etaleerde ook al eens iets wat ik zelf gemaakt had. Het was een spelletje, een soort memory game waarbij er lichtjes om beurt branden in een bepaalde volgorde. Dan moet je proberen die na te doen. Ik vind het wel tof dat de leerkrachten dat gebruikten om interesse te wekken bij nieuwe leerlingen en mij als een soort uithangbord etaleren. We leren ook van elkaar. Ik van de leerkrachten en zij van mij.”

“Graag zou ik een klein bedrijfje starten waarin ik alle dingen kan combineren die ik leuk vind. Zoals filmpjes maken en programma’s schrijven voor mensen die iets nodig hebben, maar dat kan pas vanaf 18 jaar. Of als mensen een idee hebben, dat ik dat dan voor hen kan uitwerken. Ik heb wel al toepassingen en spelletjes gemaakt, maar niet uitgebreid en ook een programma geschreven in Processing. Maar je kan het niet downloaden.”

“Ik wil gewoon doen wat ik graag doe en heb nu al bereikt wat ik wil bereiken. Dat is filmpjes maken en mensen er blij mee maken en tonen wat ik kan. Later zal mijn job daar waarschijnlijk wel uit voortvloeien. Ik ben trouwens nog op zoek naar een vakantiejob”, besluit Ewout. (RV)