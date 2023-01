Eventmanager Warren Houtaeve is de man achter de sterleggingen: “Stressmoment met Monica Belluci”

De man achter de sterleggingen op de Zeedijk is Warren Houtaeve (30), eventmanager bij Toerisme Oostende en dus ook actief bij het Filmfestival. Hij beleefde zijn spannendste en tegelijk mooiste moment met de ster van Monica Belluci.

“Ik ben sinds 2019 actief bij Toerisme Oostende als eventmanager en begeleid onder meer het garnaalkrokettenfestival, A l’Ostendaise en Oostende voor Anker. Al meteen vroegen ze me ook om Sam Lauwers op te volgen bij de organisatie van de sterleggingen voor het filmfestival”, zegt Warren Houtaeve (30). Hij is ook verantwoordelijk voor de nieuwe locatie van De Grote Post waar workshops, events voor de filmindustrie en vertoningen worden georganiseerd. “Het is mijn derde filmfestival en ik organiseerde al een 20-tal sterleggingen. Dit jaar zijn er vijf sterrenonthullingen.”

“Ik krijg van de coördinator en directeur de namen door en wacht zo lang mogelijk om die bij Verhelst te laten graveren in de stenen. Zo kunnen we inspelen op lastminutebeslissingen. Vooraf heb ik dan al de vergunningen voor het boren aangevraagd en de aannemer gecontacteerd. Voor de onthulling doen we een beroep op vrijwilligers en een geluidsfirma om er op de Zeedijk een evenement van te maken. Het publiek moet in Oostende kunnen deelnemen en dat zorgt voor een heel leuke sfeer. Al kan het daar ook fout lopen. Ik herinner me de 100ste steronthulling die live zou gaan op tv en waar bij de onthulling plots een hond opdook en we met zijn allen achter het dier aangingen zodat die de uitzending niet zou verstoren.”

Het is een gemoedelijk moment waarbij fans respect hebben voor acteurs

“Voor elke sterlegging is er ook een plan B. Nu het festival in de winter plaatsvindt kan het zijn dat het barslecht weer is en zo’n onthulling niet op de Zeedijk kan plaatsvinden. In weer en wind een ster onthullen is voor de filmmakers en de fans geen goede zaak. In dat geval wijken we uit naar de inkomhal van het Kursaal en wordt de zware steen vervangen door een exacte kopie in Dibond. Niemand merkt op foto het verschil en het is ons huisgeheimpje.”

Monica

“Toen de Italiaanse steractrice Monica Belluci in 2019 een ster zou onthullen, werd kort voordien beslist om het event toch te verplaatsen naar het Kursaal. Dat leek een eenvoudige zaak, tot de vervang-ster spoorloos bleek en we met man en macht zochten naar de ster. Uiteindelijk bleek die al gewoon in het Kursaal te liggen. Dat erg stressvolle moment is uiteindelijk toch mijn mooiste herinnering aan de voorbije jaren, want de onthulling verliep prima en de actrice maakte nadien nog een praatje. En dat is ook de rode draad doorheen de steronthullingen op ons filmfestival: een gemoedelijk moment waarbij fans respectvol zijn voor de acteurs en alles in een chille sfeer verloopt.”