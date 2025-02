Ensor voor beste hoofdrol in tv-serie is voor Isabelle Van Hecke in ‘Nonkels’

De Ensor voor beste hoofdrol in een tv-serie is vrijdagavond naar Isabelle Van Hecke gegaan voor haar rol in het tweede seizoen van de reeks ‘Nonkels’. Van Hecke nam het beeldje in ontvangst tijdens het Gala van de Ensors, in het Kursaal in Oostende.

In de serie over de drie West-Vlaamse broers Persyn vertolkt Van Hecke de rol van Carine, de echtgenote van een van de broers. “Het is een cliché, maar ik had het echt niet verwacht. Ik geloof dit nog niet goed, maar dankuwel”, zegt Van Hecke. Als goede raad voor de afterparty gaf ze als personage Carine nog wat goede raad mee: “Laat je maar eens goed gaan”, zei ze met een West-Vlaams accent.

Andere genomineerden in de categorie waren Maaike Cafmeyer (‘Chantal’), Charlotte De Bruyne (‘Juliet’), Noa Tambwe Kabati (‘Kameleon’) en Boris Van Severen (‘Moresnet’).

De Ensor voor beste acteerprestatie in een ondersteunende rol (fictieserie) ging naar Greg Timmermans voor zijn rol in ‘Assisen: De Insulinemoord’. Daarin speelt hij het personage Frederik Laeremans. “Ik had dit echt niet verwacht. Dit is fantastisch. Ik vind het belangrijk om te zeggen dat ik het opdraag aan mijn medespelers”, zei Timmermans.