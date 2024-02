Ensor voor Beste Hoofdrol in tv-serie is voor Aimé Claeys (‘1985’)

De Ensor voor Beste Hoofdrol in een tv-serie is zaterdagavond naar Aimé Claeys gegaan voor zijn rol in de reeks ‘1985’. Claeys nam het beeldje in ontvangst tijdens het Gala van de Ensors, in het Kursaal in Oostende.

In de serie over De Bende van Nijvel vertolkte Claeys de rol van Franky Verhellen. Hij kwam al dansend het podium op om zijn beeldje in ontvangst te nemen. “Ik wil heel wat mensen bedanken, ik wil Wouter Bovijn bedanken om in mij te geloven. Ook mijn mama papa en broers wil ik bedanken.”

Andere genomineerden in de categorie waren Tijmen Govaerts (‘1985’), Robby Cleiren (‘Rough Diamonds’), Ini Massez (‘Rough Diamonds’) en Pommelien Thijs (‘Knokke Off’).

De Ensor voor Beste Acteerprestatie in een Ondersteunende Rol (Fictieserie) ging ook naar ‘1985’. Deze keer nam Tom Vermeir de prijs in ontvangst voor zijn rol als Guy Goffinard. Voor die rol moest de West-Vlaming een Brussels accent aannemen. Iets wat hij inoefende aan de hand van audiofragementen.