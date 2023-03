Eliza Stuyck uit Leffinge schittert naast Hollywoodster Willem Dafoe

Stel je voor: je krijgt als jonge actrice plots een telefoontje dat een internationale regisseur je wil spreken voor zijn nieuwste film met Willem Dafoe in de hoofdrol. Het overkwam Eliza Stuyck (27) uit Leffinge. De film ‘Inside’ gaat komende vrijdag in première. “Ik kan het soms nog altijd niet goed geloven.”

Al tien jaar doet Eliza Stuyck uit Leffinge met de regelmaat van de klok audities. In 2014 was ze al te zien in ‘In Vlaamse Velden’ en twee jaar later ook in de jongerenfilm Vincent, naast onder meer Geert Van Rampelberg en Barbara Sarafian. Een hele tijd terug kreeg Eliza een sms van Dries Phlypo van A Private View, die toen als producer verbonden was aan het project. “In dat berichtje stond dat hij even wilde bellen omdat er een internationale regisseur interesse had om met mij samen te werken voor een film met Willem Dafoe”, aldus Eliza. “Ik wist niet wat er mij overkwam. Eerlijk: ik kan het soms nog altijd niet goed geloven.”

Niet veel later mocht Eliza de regisseur ontmoeten en werd ze verwacht op de set in Duitsland. “Ik heb geen idee hoe ze bij mij terecht kwamen. Den casting director heeft mijn naam doorgegeven aan de productie. Ik weet niet precies waarom ze mijn naam heeft doorgegeven, dat zal ik haar vragen de volgende keer dat ik haar zie. Toen ik het vroeg aan de regisseur zei die enkel: “Because you’re a star!” (lacht) Hoe dan ook ben ik echt heel dankbaar voor die kans.”

Anderhalf jaar geleden werd Eliza verwacht op de set in Duitsland. “Een heel indrukwekkende set overigens, met allemaal mensen die top zijn in hun vak. En het moet gezegd dat ze daar erg onder de indruk waren van de Belgische crew. Ik kan niet genoeg benadrukken wat voor vakmensen er bij ons werken.”

“Ongelooflijk wat voor oerkracht hij is als acteur”

De film ‘Inside’ draait rond Nemo, een kunstdief die komt vast te zitten in een penthouse in New York. In de film zijn er slechts drie rollen, en naast Eliza is ook Gene Bervoets te zien. Hoofdrolspeler Willem Dafoe is allesbehalve klein bier. Hij is één van de weinige acteurs die zo goed scoort in grote Hollywood-producties, maar ook arthousefilms en alles daar tussenin. Eliza mocht hem voor het eerst ontmoeten op de set. “Ik zat in de schminkstoel en ik schrok mij een ongeluk”, lacht Eliza. “Op voorhand hadden ze mij verzekerd dat het echt een heel aangename man is. Dat was ook echt zo. Ik wilde niet zomaar laten blijken dat ik een grote fan was, omdat ik al gemerkt heb dat iedereen al zo veel van hem vraagt. Ik hield me eerder wat op de achtergrond, maar we hebben hele fijne babbels gehad. Hij heeft mij op een gegeven moment ook een boek cadeau gedaan. Mijn rol in de film is echt niet groot, maar het was zo fijn om hem aan het werk te zien. Toen mijn scènes er op zaten, bleef ik nog even op de set. Ongelooflijk wat voor oerkracht hij is. Het was een voorrecht om dat live te zien. Zeker omdat hij achter de schermen een heel nederig figuur is, met nul kapsones. Een harde werker ook, met een groot hart voor alles wat met kunst te maken heeft.”

Deze foto met acteur Willem Dafoe en regisseur Vasilis Katsoupis werd genomen een paar seconden voor ze de rode loper van de Berlinale betraden. © GF

Nog zo’n spannend moment was het Internationaal Filmfestival van Berlijn vorige maand. “De Berlinale is op filmvlak echt van Champions League-niveau. De hele dag ging het van hot naar her, van fotoshoots naar interviews. Heel heftig om mee te maken. Het was de eerste keer ook dat ik de film zag, en dat moment was ook de eerste keer dat ik weer durfde ademhalen.” (lacht)

Eliza zit intussen niet stil. Zo zat ze recent nog met theatergezelschap Ontroerend Goed in China. “Daarnaast ben ik zelf bezig met een project uit te werken, en ben ik straks ook te zien in ‘Lullaby for a muse’, een afstudeerproject van Lilith Pas, een heel getalenteerde vriendin van op de toneelschool. Het gaat over muzes en kunstenaarsvrouwen. Daarnaast blijf ik vooral audities doen. Ik wil vooral veel mensen ontmoeten en daaruit leren, zowel op vlak van theater als film. Al is film wel mijn grote liefde. Of ik nu niet ga zweven? Nee, hoor. Ik ben een heel nuchter persoon. En je bent maar zo goed als je laatste project én als je weer gevraagd wordt.”

‘Inside’ gaat op vrijdag 24 maart in première. Vanaf volgende week woensdag is de film in de bioscoop te zien.