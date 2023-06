Eleni Debo maakt illustraties voor The Wall Street Journal ter promotie van whiskeymerk

Eleni Debo (30) heeft een opmerkelijke nieuwe opdracht achter de rug. De Zwevezeelse illustratrice, die in Italië woont en werkt, heeft voor The Wall Street Journal illustraties mogen maken ter promotie van een Schots whiskeymerk.

Begin dit jaar debuteerde de tekenares met ‘De Lange Weg van Slak’, een prentenboek voor kinderen. Eerder waren haar tekeningen ook al te zien in De Morgen, De Volkskrant, BBC, Die Zeit en zelfs The New York Times. Nu kan ze dus ook The Wall Street Journal aan haar palmares toevoegen.

“Het ging om een opdracht in samenwerking met Highland Parks Whiskey uit Orkney, om promotie te maken rond de onthulling van een whiskey van 54 jaar oud. Om het verhaal van die whiskey tot leven te brengen maakte ik vier illustraties, die online door Pete Henderson geanimeerd werden. Die bewegende beelden kwamen dan naast de teksten en audio-opnames van de brouwmeester die het verhaal van de whiskey vertelt. De illustraties vertellen trouwens ook het verhaal van de ambachtsmannen die bij het project betrokken waren. Zo zie je een meesterglaskunstenaar die de fles heeft gemaakt en een meesterschrijnwerker die de kist heeft gecreëerd, beiden geïnspireerd door het Orkney landschap. De positionering van de fles als klif verwijst dan weer naar de ontmoetingsplek tussen land en water, zoals de lava die daar stolt en het eiland Orkney vormt.”

© GF

Brood bakken

Eleni blijft bescheiden over de opdracht. “Het was fijn om aan te werken, maar uiteindelijk is dat gewoon het werk dat ik doe, net als een bakker die een goed brood bakt. Ik ben trouwens net zo trots op het werk dat ik voor mijn Belgische en Nederlandse klanten doe. Zo ben ik dit jaar bezig met een mooie boekenreeks te illustreren voor Helden van het Verzet, verhalen geschreven door Tim van Steendam die vergeten verzetshelden uit onze contreien onder de aandacht willen brengen. ‘De weg naar San Sebastián’ en ‘Broeders sterven niet’ zijn nu al verkrijgbaar.”

De geanimeerde illustraties voor Highland Parks Whiskey zijn terug te vinden op https://partners.wsj.com/highland-park/the-art-of-harmony/. (SV)