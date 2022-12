Drie jonge ondernemers steunen jongerenwerking Buda

Arn Simoens van brouwerij Ruimtegist, Bram Algoet van limonades Puckolo en Fréderic Bostyn van The Nutty Farmer slaan voor de eerste keer de handen in elkaar voor het goede doel. “Met dit project brengt Budascoop de film tot bij kinderen en jongeren die niet snel zelf de weg naar de cinema vinden”, zegt Bram. Op 18 december ben je van 10 tot 22 uur welkom in Budascoop voor Café Canapé. Tussen de films door kan je er onder meer luisteren naar slam poetry van Siebrand en spoken word van Margot, The Great Leo komt de kinderen entertainen met een goochelshow, er is een workshop voor kinderen, Sommerby geeft om 11 uur een aperitiefconcert, om 18.30 uur brengt Mattijs Degrande stand-up comedy en om 20 uur wordt er afgesloten met een verrassingsact en optreden van Jamina. (VVRK)