Documentaire over surfer met één been Sam Carton in première op filmfestival Oostende

Voor de documentaire ‘Big Waves Will Rise You’ – over een vrouw die na jarenlange pijn haar been laat amputeren, maar toch weer surft – werd er gefilmd in Oostende. De documentaire gaat in première op het Filmfestival en cineaste Eva Küpper is blij dat ze daarvoor weer in Oostende is “Op de dag van de voorstelling gaan we met zijn allen surfen”, luidt het.

Big Waves Will Rise You vertelt het verhaal van Sam Carton die na jarenlange pijn koos voor amputatie van haar been en vervolgens opnieuw gaat surfen. Ze maakt deel uit van de Northsea Surf Sisters, een groep vrouwen van diverse achtergrond die samenkomen rond hun passie: surfen.

Uitdaging

“Ik kwam met Sam in contact via producente Joyce Palmers die samen met Sam deel uitmaakt van de Northsea Surf Sisters, die hun vaste stek hebben in Oostende. Ze waren op zoek naar een regisseur. Dat was in de zomer van 2021. Pas een jaar later hebben we gefilmd. Het was een uitdaging om met minder budget en draaidagen dan Dark Rider toch het personage goed te leren kennen. De opnames duurden 8 dagen en dat is eigenlijk weinig voor een documentaire van 25 minuten. We draaiden met de Northsea Surf Sisters op de Oosteroever op een prachtige dag met prachtig licht.”

Mooiste moment

“Over het leven van Sam kun je een film of een reeks van 10 uren maken. Hier moest het in 25 minuten. Ik wil met deze docu de mensen geen boodschap inlepelen. Ik wil de kijkers onderdompelen in het leven van het personage waarbij ze zelf voelen en oordelen. Ik hoop dat de docu kan boeien en raken”, zegt Eva. Ze trokken ook naar Engeland waar in Cornwall werd gefilmd. “Ik wilde enkele specifieke shots maken op het strand, onder water en met een drone. Alleen was daar maar twee uur tijd voor. Dat was druk en gelukkig viel alles in de plooi.”

“Sam heeft een enorm gevoel voor humor. Het is een grave griet die nooit klaagt”

Eva houdt bijzondere herinneringen over aan de trip naar Engeland: “Die heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Het mooiste moment was daar in het water. De opnames waren gedaan en met een kleine board pakte ik een golf. Ik keek naast me en zag dat ook Sam die golf had genomen. We schrokken beiden en hebben enorm gelachen. En dat typeert ook Sam. Ze heeft een enorm gevoel voor humor, niettegenstaande al wat ze meemaakte. Het is een grave griet die nooit klaagt.”

Terug in Oostende

“In november begonnen we aan de montage en het was ook fijn om te zien dat op korte tijd alles samen kwam: de muziek, de beelden en het verhaal. De film moest immers af zijn voor het filmfestival waar die in première gaat. De film gaat nu naar andere festivals en wordt later ook op Canvas vertoond.”

Cineaste Eva Küpper komt voor de première met plezier terug naar Oostende. © PETER MAENHOUDT

Eva komt graag naar Oostende. “Ik was al eerder op het filmfestival in 2015 voor de film Gardenia die ik maakte met Thomas Wallner. We wonnen toen de Ensor voor beste docu. Ook in 2021 was ik hier te gast voor mijn langspeeldocumentaire Dark Rider.” Ze maakte al zes lange documentaires en is duidelijk vereerd dat ze de kortfilmcompetitie mag openen. “Oostende voelt als thuis en het is onwijs om hier terug te zijn. Ik heb een fijne band met de mensen van het filmfestival. Die zijn altijd ondersteunend geweest en dat voelt heel fijn.”

Surfen op Oosteroever

Ook het volgende project staat al op stapel : een film over Helé Nice, ook bekend als de Bugatti Queen, een Franse racepilote. “Nu kijk ik uit naar de première in De Grote Post. Vlak daarvoor gaan we met de hele ploeg surfen op de Oosteroever.”

‘Big Waves Will Rise You’ wordt vertoond op zaterdag 28 januari om 13.45 uur en vrijdag 3 februari om 14 uur in De Grote Post. Meer info op www.filmfestivaloostende.be Het filmfestival en KW schenken een aantal tickets weg, kijk snel hier