Docfest Brugge: activisme en verzet als rode draad bij tien documentaires

Van 22 tot 26 november vindt de tweede editie van Docfest in Brugge plaats. De Republiek en Cinema Lumière presenteren een documentairefestival met tien maatschappelijk relevante films. Programmator Tine Van Dycke geeft ons haar persoonlijke Top 3.

Docfest wil op een frisse manier het genre ontsluiten en kijkers binnenloodsen in werelden die ze anders nooit zouden leren kennen. “Je kan documentaire zien als een vorm van doorgedreven journalistiek”, zegt programmator Tine Van Dycke van De Republiek. “Tegelijk heeft het iets magisch, als toeschouwers meer dan een uur kunnen binnenstappen in een onbekende context, een ander leven. Dit jaar zijn dat de levens van sterke rolmodellen en hun zoektocht naar zichtbaarheid.”

Rolmodellen

“We willen met Docfest 2023 het belang van representatie aanstippen. Onder het motto ‘You can’t be what you can’t see’ staan films op het programma over mensen die te weinig gehoord worden. Wij geven ze een stem en zo fungeren ze als een rolmodel voor mensen uit hun community: LGBTQi+, 75+ers, vrouwen in een leidinggevende positie of onderdrukte vrouwen. Hun activisme en verzet is de rode draad.”

Tines geeft ons haar persoonlijke Top 3:

1. Apolonia, apolonia: “Deze film heeft het allemaal: een boeiend verhaal met een straffe protagoniste. Kunstenares Apolonia liet 13 jaar lang een filmmaker toe in haar leven. Af en toe vergeet je dat je naar een documentaire zit te kijken. De regisseur verwerkte archiefmateriaal in de montage, ondere andere beelden van haar verwekking en haar geboorte!”

Onrecht

2.Draw for Change:“Deze documentairereeks toont zes vrouwen die fungeren als de hoeders van de democratie in hun eigen land. Ze riskeren zelfs hun leven om het onrecht aan te kaarten met hun tekeningen. Wij tonen het verhaal van de Mexicaanse Mar Maremoto als festivalopener, op zaterdag het leven van de Indische Rachita Taneja. De volledige reeks zal later te zien zijn op VRT.”

3.A way to B: “Deze film zet onze perceptie van de danswereld op zijn kop. In deze film krijgen mensen met een fysieke beperking het podium. Ik heb de hele film lang met een krop in mijn keel gezeten. Een krachtig pleidooi voor inclusie! We openen een dansvloer voor de film op vrijdag voor al wie zin heeft. De Biekorf is voorzien op mensen in een rolstoel. Dansers van Platform K met de Brugse Hannah Bekemans trekken het op gang.”

