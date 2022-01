Dit zijn de genomineerden van De Ensors 2022

Ondanks de storm van chaos en onzekerheid die de audiovisuele sector de afgelopen weken teisterde, bleef één doel overeind staan: ook in 2022 De Ensors uitreiken. Tot en met 30 januari stemmen de 1.400 leden van de Ensor Academie om de winnaars van De Ensors 2022 te bepalen. Ontdek hier wie de genomineerden zijn in de 22 verschillende categorieën. Onder de genomineerden overigens heel wat West-Vlamingen!



Van 22 november tot 19 december konden de actieve film- en televisieprofessionals van de Ensor Academie hun stem uitbrengen tijdens de eerste stemronde. Uit de 91 films en series op de Ensor-longlist wisten maar liefst 32 producties een nominaties te verzilveren. Daarbij selecteerde een vierkoppige jury van de Ensor voor Beste Kortfilm ook 5 unieke kortfilms, wat het totale aantal Ensor-producties dit jaar op 37 brengt.

Dealer

De meeste nominaties van het jaar gaan naar Dealer. Maar liefst 14 nominaties weet de film te verzilveren, een ongezien aantal in de geschiedenis van De Ensors.

Dealer wordt op de voet gevolgd door twee fictiereeksen: Beau Séjour 2 (13 nominaties) en F*** You Very, Very Much (12 nominaties). Verder doen ook de films Cool Abdoul (10 nominaties) en Ferry (6 nominaties) en de series Grond (10 nominaties) en Red Light (7 nominaties) het bijzonder goed.

Ook deze producties wisten meerdere nominaties te verzilveren: La Civil (4 nominaties), Undercover 3 (4 nominaties) en Mijn vader is een saucisse (3 nominaties). Daarnaast komt uit de lijst van genomineerden de hoge kwaliteit van Vlaamse documentaires en kortfilms opnieuw naar voor.

Een volledige lijst met nominaties vind je hier

De leden van de Academie beginnen vanaf nu (maandag 3 januari) aan de tweede stemronde. Deze loopt tot en met 30 januari en bepaalt welke nominaties verzilverd worden met een Ensor. Door de verplaatsing van het Filmfestival Oostende zal ook het Gala van De Ensors mee verhuizen naar maart.